https://tr.sputniknews.com/20220708/cevre-ve-sehircilik-bakanligindan-kaldirim-yonetmeligi-1058466971.html

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'kaldırım' yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'kaldırım' yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; yaya yolları ve kaldırımlar konusunda yeni bir yönetmelik taslağı hazırlıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere özellikle... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T08:56+0300

2022-07-08T08:56+0300

2022-07-08T08:56+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

kaldırım

düzenleme

motokurye

kafe

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Sene sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile büyükşehirler başta olmak üzere âdeta esnaf ve motokuryeler tarafından işgal edilen, lokantalardan taşan masa sandalyeler sebebiyle yayalara yürünecek alan kalmayan kaldırımlar için bir dizi yeni karar alınacak. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, taslak ile yaya kaldırımlarına belli standartlar getirilecek. Yayaların asgari olarak yürüme alanları net olarak belirlenecek. Kaldırımların ve yaya yollarının binalardan veya yollardan uzaklığı yeniden tespit edilecek. Tabelaların kaldırımın neresine monte edileceği ve kaldırımlarda yeşil alan olarak ayrılacak yerlerin yeniden mesafelendirilmesi gibi başlıklarda yeni kurallar getirilecek. Taslakta, kaldırımların ve yaya yollarının özellikle yaşlılar ve engellilerin daha rahat kullanacağı şekilde projelendirilmesi gibi yeni düzenlemelere yer verileceği belirtildi.

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çevre ve şehircilik bakanlığı, kaldırım, düzenleme, motokurye, kafe