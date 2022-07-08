https://tr.sputniknews.com/20220708/chp-eski-genel-baskan-yardimcisi-yilmaz-ates-abdnin-2010da-chpye-yaptigi-operasyon-hala-suruyor-1058484090.html

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: ABD'nin 2010’da CHP’ye yaptığı operasyon hala sürüyor

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: ABD'nin 2010’da CHP’ye yaptığı operasyon hala sürüyor

Radyo Sputnik’te İsmet Özçelik’in program konuğu olan Meclis Eski Başkanvekili ve CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, “1 Mart Tezkeresi’nin reddi... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T15:56+0300

2022-07-08T15:56+0300

2022-07-08T15:56+0300

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07072022 - Ankara Farkı CHP eski Başkanvekili ve Meclis eski Başkanvekili Yılmaz Ateş, Radyo Sputnik'te İsmet Özçelik'in programına konuk oldu.

Gazeteci İsmet Özçelik’in hazırlayıp sunduğu, Radyo Sputnik’te yayınlanan 'Ankara Farkı' programına Meclis Eski Başkanvekili ve CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş konuk olarak katıldı. Ateş programda; Türkiye ekonomisine, NATO’nun yayılmacı politikalarına ve muhalefetin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Kimi arkadaşlarımız kaprislerine, kimi arkadaşlarımız ihtiraslarına yenildiler’CHP’nin 1 Mart tezkeresinde ABD’ye onay vermemesinin intikamının alındığını iddia eden Ateş, “Türkiye’nin tarihi, geleceği açısından da çok önemli bir gündü, önemli bir davranıştı. Biz bu davranışı gösterirken de bunun bedelinin olacağını düşünüyorduk ve 2010’da da bildiğiniz gibi Amerika iş birlikçileri ile CHP’ye de böyle bir kumpas kurdu. O kumpasın amacı şu; Türkiye’de Türkiye’nin ulusal çıkarlarını savunan güçlerin burnunu sürtmek. Onları mümkün olduğu kadar güç merkezlerinden uzaklaştırmaktı. Bu kumpası MHP’ye de kurdular. Maalesef bizim, benim de içinde olduğum yönetim, gereken duyarlılığı gösteremedi ve teslim oldu. Ben de 2010’da Sayın Baykal’a bu kumpas kurulurken de şunu söyledim: ‘Bu Sayın Baykal’ın şahsına, 72 yaşındaki bir insanın özel hayatına yönelik bir kumpas değil, bu CHP’ye ve Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne kurulan bir kumpastır, buna direnmemiz lazım, buna teslim olmamamız lazım’ demiştim. 2010’da Baykal’a kumpas kuruldu, Sayın Baykal 10 Mayıs Pazartesi günü istifa etti, biz de 11 Mayıs’ta; benim, Sayın Onur Öymen’in, Önder Sav’ın ve Mustafa Özyürek’in olduğu toplantıda bunu dile getirdim. Ama maalesef o zaman bizim yönetim gerekeni yapmadı. Kimi arkadaşlarımız kaprislerine, kimi arkadaşlarımız ihtiraslarına yenildi ve böyle bir sonuç çıktı. Şimdi bu süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.CHP ve iktidarın bu kumpasa topyekun karşı durmuş olması gerektiğini söyleyen Ateş, “Yani eğer o gün siyaset kurumu, CHP, iktidar topyekun karşı durabilseydi MİT operasyonu olmazdı, 17-25 Aralık operasyonları olmazdı ve en önemlisi 15 Temmuz Darbe Girişimi olmazdı. Şimdi Amerikan yönetimi bunu sürdürüyor” dedi.‘NATO, Amerika’nın çıkarları için kullanılan bir sopa’Yeni bir dünya düzeninin kurulduğuna işaret eden ve Türkiye’nin bu düzen içerisinde ulusal çıkarlarını korunması gerektiğini belirten Yılmaz Ateş, “Rusya en büyük ortağımız” vurgusu yaptı ve şunları ifade etti:‘Biz de kuşatılıyoruz’Son dönemde Yunanistan’da kurulan NATO üssünün Türkiye’nin çıkarları ile bağdaşmadığını söyleyen Yılmaz Ateş, muhalefet partilerinin söylemlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ateş, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ve dolayısıyla CHP’nin kuruluş felsefesi emperyalizmin yayılmasına karşı bir felsefedir. Yani Türkiye bugün bağımsız bir devletse, eğer modern bir Türkiye kurulduysa orada emperyalizme karşı verdiği mücadele sayesindedir. Şimdi Türkiye NATO’ya üye, elbette ki NATO’nun her şeyine evet dememesi gerekir. Kendi ulusal çıkarlarıyla daha entegre bir noktaya gelmesi lazım. Türkiye’deki muhalefet Cumhurbaşkanı Madrid’e daha gitmeden dedi ki ben bunu onaylamam. Ama hem CHP sözcülerinin, hem İYİ Parti sözcülerinin demeçleri şu: “Kardeşim sen NATO’ya neden karşı çıkıyorsun?, NATO’nun genişlemesinden neden rahatsız oluyorsun?” Oysa NATO’nun genişlemesine, yayılmacılığına öncelikle CHP’nin itiraz etmesi lazım. Ukrayna’yı bahane edip Kuzey’i tamamen bir NATO, bir Amerikan bölgesi haline getiriyorlar, biz de kuşatılıyoruz. Nitekim Yunanistan’da son dönemde 13 tane deniz, hava, kara üssü oluşturuldu. Şimdi bu doğru bir yaklaşım değil, muhalefete de yakışan önceden hangi konularda hassas olduğunu duyurması lazım“ dedi.‘Muhalefet Biden’ın söylemlerine kendini kaptırdı’Şeker fabrikalarının kapatılmasına da değinen Ateş, “İktidar 20 yıldır görevde. Yıprandı, yoruldu, uyguladığı ekonomi politikalarının da çıkmaz sokak olduğu kamuoyunun önüne kondu. Bu çıkış nedeni ile Sayın Cumhurbaşkanı dahi ‘Biz kamucu politikalara dönüyoruz’ dedi” şeklinde konuştu. Ateş, bunu muhalefetin söylemesi gerektiğini ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220707/arastirma-turk-halki-yunanistandaki-abd-uslerinin-turkiyeye-karsi-kuruldugunu-dusunuyor-1058434057.html

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chp, nato, meclis, yılmaz ateş, ismet özçelik