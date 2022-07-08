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Cinsel ilişki sırasında penisi kırılan adama 'patlıcan şekil bozukluğu' teşhisi
Cinsel ilişki sırasında penisi kırılan adama 'patlıcan şekil bozukluğu' teşhisi
Bilimsel makaleler sayesinde dünya Asya'daki tuhaf bir cerrahi vakadan haberdar oldu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T17:38+0300
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yaşam
patlıcan
penis
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'International Journal of Surgery Case Reports' dergisinde yer verilen vakaya göre Endonezyalı bir adama, eşiyle cinsel ilişki esnasında penisi kırıldıktan sonra, nadir görülen bir penis sorunu olan 'patlıcan şekil bozukluğu' teşhisi kondu. 50 yaşındaki hasta penisinde dört saattir inmeyen şişlikten dolayı hastaneye gitti. Eşiyle cinsel ilişki esnasında penis kırılması yaşadığı anlaşılan hasta ardından idrarını yaptığı bölgede kanama gibi sorunlar yaşadığını aktardı. Muayenenin ardından hastanın penisinin morardığı, sağa yattığı ve bir soru işareti şeklini aldığı görüldü. Bununla birlikte hastada kan pıhtısı attığı da tespit edildi. Doktorlar da hastaya 'patlıcan şekil bozukluğu' teşhisi koydu. Bu bozukluk genelde cinsel ilişki esnasında penisin vajinanın dışına kayması ve kadın cinsel organına çarpması sonucu gerçekleşiyor. Ayrıca bu bozukluk tedavi edilmesi kalıcı hasara da yol açabiliyor. Nitekim doktorlar da tedavi için hastanın penisini açıp içindeki dokuları dikişlerle onardı ve kan pıhtısı da kurutuldu. Ayrıca 'yapay ereksiyon' ile penisin işlevini geri kazanıp kazanmadığı da test edildi. Hasta da beş günün ardından hastaneden taburcu oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210702/cinsel-birliktelik-sirasinda-penisi-kirilan-adam-tip-tarihine-gecti-1044870875.html
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patlıcan, penis, endonezya

Cinsel ilişki sırasında penisi kırılan adama 'patlıcan şekil bozukluğu' teşhisi

17:38 08.07.2022 (güncellendi: 17:39 08.07.2022)
© FlickrPatlıcan
Patlıcan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© Flickr
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Bilimsel makaleler sayesinde dünya Asya'daki tuhaf bir cerrahi vakadan haberdar oldu.
'International Journal of Surgery Case Reports' dergisinde yer verilen vakaya göre Endonezyalı bir adama, eşiyle cinsel ilişki esnasında penisi kırıldıktan sonra, nadir görülen bir penis sorunu olan 'patlıcan şekil bozukluğu' teşhisi kondu.
50 yaşındaki hasta penisinde dört saattir inmeyen şişlikten dolayı hastaneye gitti. Eşiyle cinsel ilişki esnasında penis kırılması yaşadığı anlaşılan hasta ardından idrarını yaptığı bölgede kanama gibi sorunlar yaşadığını aktardı. Muayenenin ardından hastanın penisinin morardığı, sağa yattığı ve bir soru işareti şeklini aldığı görüldü. Bununla birlikte hastada kan pıhtısı attığı da tespit edildi.
Doktorlar da hastaya 'patlıcan şekil bozukluğu' teşhisi koydu. Bu bozukluk genelde cinsel ilişki esnasında penisin vajinanın dışına kayması ve kadın cinsel organına çarpması sonucu gerçekleşiyor. Ayrıca bu bozukluk tedavi edilmesi kalıcı hasara da yol açabiliyor.
Nitekim doktorlar da tedavi için hastanın penisini açıp içindeki dokuları dikişlerle onardı ve kan pıhtısı da kurutuldu. Ayrıca 'yapay ereksiyon' ile penisin işlevini geri kazanıp kazanmadığı da test edildi. Hasta da beş günün ardından hastaneden taburcu oldu.
Çift - cinsel ilişki - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2021
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