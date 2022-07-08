https://tr.sputniknews.com/20220708/ciraklik-egitim-merkezi-mudur-yardimcisi-rusvetten-tutuklandi-1058458325.html

Çıraklık eğitim merkezi müdür yardımcısı 'rüşvet'ten tutuklandı

Çıraklık eğitim merkezi müdür yardımcısı 'rüşvet'ten tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı tutuklandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T00:32+0300

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türkiye

çıraklık

rüşvet

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Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, devlet tarafından verilen teşviklerden yararlanmak isteyen otel sahiplerinden rüşvet alınıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Yapılan kapsamlı çalışmada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Çıraklık Eğitim Merkezinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Z.K'nin rüşvet aldığını belirlendi.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, önceden seri numaraları belirlenmiş paraları aldığı sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda 16 bin lira ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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çıraklık, rüşvet