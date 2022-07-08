https://tr.sputniknews.com/20220708/cumhurbaskani-erdogan-filistin-devlet-baskani-abbas-ile-telefonda-gorustu-1058491788.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T18:54+0300

2022-07-08T18:54+0300

2022-07-08T18:54+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mahmut abbas

türkiye

filistin

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu. Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.

filistin

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recep tayyip erdoğan, mahmut abbas, türkiye, filistin