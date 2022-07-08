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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T18:54+0300
2022-07-08T18:54+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mahmut abbas
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu. Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.
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recep tayyip erdoğan, mahmut abbas, türkiye, filistin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

18:54 08.07.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.
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