Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı

© AA Uzman Biyolog Mehmet Tural da 22 kilometrelik sahilde 2006'dan bu yana deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları yürüttüklerini anlattı. Hazirandan temmuz sonuna kadarki yumurtlama sürecinde her sabah kumsalda yuva tespiti için çalışma yaptıklarını dile getiren Tural, şöyle devam etti: "İzleri takip edip devamında yuva olup olmadığını tespit ediyoruz. Eğer yuva varsa GPS kaydını alıyoruz ve denize olan uzaklığını hesaplıyoruz. Aynı zamanda burada doğal olan çakal ve domuz predasyonu var. Onu biraz daha azaltmak için yuvalara kafes atıyoruz. Aslında bu doğal bir süreç ama kaplumbağa popülasyonunda ani düşüşler olmasın diye tespit ettiğimiz yuvaların bir kısmını kafeslerle korumaya çalışıyoruz. Akşam da gündüz yaptığımız gibi kumsalda yürüyüş yapıyoruz. Yumurtlamaya gelen dişi kaplumbağayı tespit ediyoruz, ölçümlerini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'ye gelen kaplumbağaların envanterini belirlemek için marka takıyoruz."