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Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Adana, Mersin ve Hatay sahilleri, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalara yuva oluyor. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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deniz kaplumbağası
yumurta
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deniz kaplumbağası, фото, yumurta, doğu akdeniz

Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı

13:06 08.07.2022 (güncellendi: 13:11 08.07.2022)
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Adana, Mersin ve Hatay sahilleri, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalara yuva oluyor.
© AATürkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü olan Akyatan ile Akdeniz arasında yer alan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettaları ağırlamaya başladı. Hava sıcaklığının yükselmesiyle gece yaklaşık 22 kilometrelik sahile çıkan anaç kaplumbağalar, kazdıkları kumsala yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri de gece sahile çıkan deniz kaplumbağalarına marka takıp ölçümler yapıyor.
Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü olan Akyatan ile Akdeniz arasında yer alan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettaları ağırlamaya başladı. Hava sıcaklığının yükselmesiyle gece yaklaşık 22 kilometrelik sahile çıkan anaç kaplumbağalar, kazdıkları kumsala yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri de gece sahile çıkan deniz kaplumbağalarına marka takıp ölçümler yapıyor.
© AAGündüz de deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı bölgeleri belirleyen görevliler, diğer hayvanların yumurtalara zarar vermemesi için demir tel yerleştiriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, deniz kaplumbağalarının Hatay'dan Mersin'in Anamur ilçesine kadar sahil boyunca geniş bir alanda yuva yaptığını söyledi. Bu alanlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kontrolünde sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çangır, uzman biyologların sahile çıkan deniz kaplumbağaları üzerinde incelemeler yaptığını belirtti.
Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Gündüz de deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı bölgeleri belirleyen görevliler, diğer hayvanların yumurtalara zarar vermemesi için demir tel yerleştiriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, deniz kaplumbağalarının Hatay'dan Mersin'in Anamur ilçesine kadar sahil boyunca geniş bir alanda yuva yaptığını söyledi. Bu alanlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kontrolünde sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çangır, uzman biyologların sahile çıkan deniz kaplumbağaları üzerinde incelemeler yaptığını belirtti.
© AAÇangır, 22 kilometrelik Akyatan kumsalının deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: "Adana'nın Akyatan kumsalında geçen yıl 434 yuvamız vardı. Bu 434 yuvadan 10 bin 500 civarında deniz kaplumbağasını engin denizlerle buluşturduk. 2 yıl yüksek yuva sayısının ardından 3'üncü yıl bir düşüş bekleniyor, dinlenme dönemi gibi. Geçen yıl 434 olan yuva sayısı şu ana kadar 200'ü geçti. Temmuz sonlarına kadar yuvalama devam edecek. Ancak bu yıl beklentimiz geçen yılın altında olacak diye düşünüyoruz."
Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Çangır, 22 kilometrelik Akyatan kumsalının deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: "Adana'nın Akyatan kumsalında geçen yıl 434 yuvamız vardı. Bu 434 yuvadan 10 bin 500 civarında deniz kaplumbağasını engin denizlerle buluşturduk. 2 yıl yüksek yuva sayısının ardından 3'üncü yıl bir düşüş bekleniyor, dinlenme dönemi gibi. Geçen yıl 434 olan yuva sayısı şu ana kadar 200'ü geçti. Temmuz sonlarına kadar yuvalama devam edecek. Ancak bu yıl beklentimiz geçen yılın altında olacak diye düşünüyoruz."
© AAUzman Biyolog Mehmet Tural da 22 kilometrelik sahilde 2006'dan bu yana deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları yürüttüklerini anlattı. Hazirandan temmuz sonuna kadarki yumurtlama sürecinde her sabah kumsalda yuva tespiti için çalışma yaptıklarını dile getiren Tural, şöyle devam etti: "İzleri takip edip devamında yuva olup olmadığını tespit ediyoruz. Eğer yuva varsa GPS kaydını alıyoruz ve denize olan uzaklığını hesaplıyoruz. Aynı zamanda burada doğal olan çakal ve domuz predasyonu var. Onu biraz daha azaltmak için yuvalara kafes atıyoruz. Aslında bu doğal bir süreç ama kaplumbağa popülasyonunda ani düşüşler olmasın diye tespit ettiğimiz yuvaların bir kısmını kafeslerle korumaya çalışıyoruz. Akşam da gündüz yaptığımız gibi kumsalda yürüyüş yapıyoruz. Yumurtlamaya gelen dişi kaplumbağayı tespit ediyoruz, ölçümlerini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'ye gelen kaplumbağaların envanterini belirlemek için marka takıyoruz."
Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Uzman Biyolog Mehmet Tural da 22 kilometrelik sahilde 2006'dan bu yana deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları yürüttüklerini anlattı. Hazirandan temmuz sonuna kadarki yumurtlama sürecinde her sabah kumsalda yuva tespiti için çalışma yaptıklarını dile getiren Tural, şöyle devam etti: "İzleri takip edip devamında yuva olup olmadığını tespit ediyoruz. Eğer yuva varsa GPS kaydını alıyoruz ve denize olan uzaklığını hesaplıyoruz. Aynı zamanda burada doğal olan çakal ve domuz predasyonu var. Onu biraz daha azaltmak için yuvalara kafes atıyoruz. Aslında bu doğal bir süreç ama kaplumbağa popülasyonunda ani düşüşler olmasın diye tespit ettiğimiz yuvaların bir kısmını kafeslerle korumaya çalışıyoruz. Akşam da gündüz yaptığımız gibi kumsalda yürüyüş yapıyoruz. Yumurtlamaya gelen dişi kaplumbağayı tespit ediyoruz, ölçümlerini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'ye gelen kaplumbağaların envanterini belirlemek için marka takıyoruz."
© AAMersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Mahmut Ergene de Mersin'in deniz kaplumbağaları için özel bir bölge olduğunu söyledi. Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur'daki kumsallarda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının görüldüğü bilgisini veren Ergene, bu alanların deniz kaplumbağası popülasyonuna önemli katkı sunduğuna işaret etti. Bu yıl kaplumbağaların yuvalamalarının 10 gün geciktiğini anlatan Ergene, "Normalde yuvalamalar mayıs ortalarında başlarken, bu sene mayısın sonlarına doğru başladı. Temmuz sonunda da yavrular yuvalarından çıkıp denize ulaşmaya başlayacak. Şu anda Davultepe alanında 72 yuva tespit ettik. Önümüzdeki zamanlarda yuva sayısının artacağını umuyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de binlerce yavru deniz kaplumbağasını denizle buluşturacağız." diye konuştu. Ergene, yuva tespit çalışmalarının sürdüğü kumsallarda bilimsel çalışmaların da yapıldığını, bunun 25-30 yıl sonraki popülasyon için önemli olduğunu aktardı.
Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı - Sputnik Türkiye
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© AA
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Mahmut Ergene de Mersin'in deniz kaplumbağaları için özel bir bölge olduğunu söyledi. Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur'daki kumsallarda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının görüldüğü bilgisini veren Ergene, bu alanların deniz kaplumbağası popülasyonuna önemli katkı sunduğuna işaret etti. Bu yıl kaplumbağaların yuvalamalarının 10 gün geciktiğini anlatan Ergene, "Normalde yuvalamalar mayıs ortalarında başlarken, bu sene mayısın sonlarına doğru başladı. Temmuz sonunda da yavrular yuvalarından çıkıp denize ulaşmaya başlayacak. Şu anda Davultepe alanında 72 yuva tespit ettik. Önümüzdeki zamanlarda yuva sayısının artacağını umuyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de binlerce yavru deniz kaplumbağasını denizle buluşturacağız." diye konuştu. Ergene, yuva tespit çalışmalarının sürdüğü kumsallarda bilimsel çalışmaların da yapıldığını, bunun 25-30 yıl sonraki popülasyon için önemli olduğunu aktardı.
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