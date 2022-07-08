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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220708/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058467104.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 17.27 işlem görüyor. Euro/TL ise 17.55 TL’de yer alıyor. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T09:20+0300
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ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
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Döviz kurları güne yatay seyirle başladı. Dolar güne 17.27 liradan başlarken, dün günü 17.26 liradan kapattı.Euro ise 17.55 liradan işlem görürken, dün kapanışta 17.58 lira seviyesindeydi.Piyasalar kurban bayramı arifesi nedeniyle yarım gün açık kalacak.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı.Gram altın 967 liradan fiyatlanıyor. Gram dün günü 965 liradan kapadı.Güne 1582 liradan başlayan çeyrek altın dün kapanışta 1578 liraydı.Dün günü 3156 liradan kapatan yarım altın, yeni günde 3164 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını 6309 liradan el değiştirirken, dün kapanışta 6294 liraydı.Ons altın ise 1742 dolardan güne başladı. Ons dünkü kapanışını 1740 dolar seviyesinden yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220707/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058414403.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:20 08.07.2022
© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photoeuro, dolar, sterlin, yen
euro, dolar, sterlin, yen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo
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Dolar 17.27 işlem görüyor. Euro/TL ise 17.55 TL’de yer alıyor.
Döviz kurları güne yatay seyirle başladı. Dolar güne 17.27 liradan başlarken, dün günü 17.26 liradan kapattı.
Euro ise 17.55 liradan işlem görürken, dün kapanışta 17.58 lira seviyesindeydi.
Piyasalar kurban bayramı arifesi nedeniyle yarım gün açık kalacak.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı.
Gram altın 967 liradan fiyatlanıyor. Gram dün günü 965 liradan kapadı.
Güne 1582 liradan başlayan çeyrek altın dün kapanışta 1578 liraydı.
Dün günü 3156 liradan kapatan yarım altın, yeni günde 3164 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını 6309 liradan el değiştirirken, dün kapanışta 6294 liraydı.
Ons altın ise 1742 dolardan güne başladı. Ons dünkü kapanışını 1740 dolar seviyesinden yapmıştı.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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