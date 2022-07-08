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https://tr.sputniknews.com/20220708/ebolanin-yakin-akrabasi-marburg-hummasi-geri-dondu-ganada-2-can-kaybi-1058462179.html
Ebola'nın yakın akrabası Marburg Humması geri döndü: Gana'da 2 can kaybı
Ebola'nın yakın akrabası Marburg Humması geri döndü: Gana'da 2 can kaybı
Batı Afrika ülkesi Gana'nın güneyinde 2 kişinin Marburg Humması salgınından hayatını kaybettiği duyuruldu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T02:29+0300
2022-07-08T02:29+0300
dünya
marburg humması
hasta
gana
ölüm
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Gana'nın Ashanti bölgesinde 2 kişinin Ebola'ya benzer bir salgından öldüğü bildirildi.Bu kişilere yapılan Marburg Humması testlerin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, vakaların doğrulanması için bu sonuçların Senegal'deki bir laboratuvara gönderildiği ifade edildi.Vakalarda ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma gibi semptomların görüldüğü kaydedildi.Batı Afrika'da Ağustos 2021'de ilk kez görülen Marburg Humması, 2014-2016 ve 2021'de görülen Ebola salgınının da çıkış noktası olan Gine'nin güneyindeki Gueckedou bölgesinde tespit edilmişti.Ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyorEbola'nın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg Humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor.Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg Humması'nda ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişebiliyor.Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg vakası görüldü.Angola'da 2005'te görülen Marburg Humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210810/bati-afrikada-marburg-hummasina-bagli-ilk-olum-1045205714.html
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marburg humması, hasta, gana, ölüm

Ebola'nın yakın akrabası Marburg Humması geri döndü: Gana'da 2 can kaybı

02:29 08.07.2022
© AABatı Afrika ülkesi Gana'nın güneyinde 2 kişinin Marburg Humması salgınından hayatını kaybettiği duyuruldu.
Batı Afrika ülkesi Gana'nın güneyinde 2 kişinin Marburg Humması salgınından hayatını kaybettiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Batı Afrika ülkesi Gana'nın güneyinde 2 kişinin Marburg Humması salgınından hayatını kaybettiği duyuruldu.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Gana'nın Ashanti bölgesinde 2 kişinin Ebola'ya benzer bir salgından öldüğü bildirildi.

Bu kişilere yapılan Marburg Humması testlerin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, vakaların doğrulanması için bu sonuçların Senegal'deki bir laboratuvara gönderildiği ifade edildi.

Vakalarda ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma gibi semptomların görüldüğü kaydedildi.

Batı Afrika'da Ağustos 2021'de ilk kez görülen Marburg Humması, 2014-2016 ve 2021'de görülen Ebola salgınının da çıkış noktası olan Gine'nin güneyindeki Gueckedou bölgesinde tespit edilmişti.

Ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyor

Ebola'nın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg Humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg Humması'nda ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişebiliyor.

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg vakası görüldü.

Angola'da 2005'te görülen Marburg Humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmemişti.
Gine - Ebola - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
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