https://tr.sputniknews.com/20220708/egm-12-ilde-hiz-denetimleri-basladi-1058457126.html

EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı

EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığından, Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T00:00+0300

2022-07-08T00:00+0300

2022-07-08T00:00+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

trafik

denetim

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EGM Trafik Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde şehirlerarası karayollarının 2 bin 778 kilometrelik bölümünde Ortalama Hız Tespit Sistemleri kullanılarak hız denetimlerine başlandı. Trafik güvenliği için lütfen hız sınırlarına uyalım" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220704/pilot-uygulama-basladi-trafik-isiklari-acil-durumlar-icin-degisecek-1058278907.html

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emniyet genel müdürlüğü (egm), trafik, denetim