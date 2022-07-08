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https://tr.sputniknews.com/20220708/egm-12-ilde-hiz-denetimleri-basladi-1058457126.html
EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı
EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığından, Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T00:00+0300
2022-07-08T00:00+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
trafik
denetim
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EGM Trafik Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde şehirlerarası karayollarının 2 bin 778 kilometrelik bölümünde Ortalama Hız Tespit Sistemleri kullanılarak hız denetimlerine başlandı. Trafik güvenliği için lütfen hız sınırlarına uyalım" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220704/pilot-uygulama-basladi-trafik-isiklari-acil-durumlar-icin-degisecek-1058278907.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), trafik, denetim

EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı

00:00 08.07.2022
© AAOtoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor
Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığından, Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, şehirlerarası karayollarında hız denetimlerine başlandığı açıklaması yapıldı.
EGM Trafik Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde şehirlerarası karayollarının 2 bin 778 kilometrelik bölümünde Ortalama Hız Tespit Sistemleri kullanılarak hız denetimlerine başlandı. Trafik güvenliği için lütfen hız sınırlarına uyalım" denildi.
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