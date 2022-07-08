https://tr.sputniknews.com/20220708/esenyurtta-bir-kisi-kardesinin-evini-keserle-basip-yengesini-darp-etti--1058464852.html
Esenyurt'ta bir kişi, kardeşinin evini keserle basıp yengesini darp etti
Esenyurt'ta bir kişi, kardeşinin evini keserle basıp yengesini darp etti
İstanbul Esenyurt'ta ağabey, tartıştığı kardeşinin evini keserle bastı. Saldırgan, keserle yengesine saldırırken çocukların 'anne' diye çığlık attığı anlar cep... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T04:23+0300
2022-07-08T04:23+0300
2022-07-08T04:23+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
ağabey
kardeş
darp
yenge
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Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gözü dönen ağabey, kardeşinin evini keserle bastı. Kardeşini evde bulamayan saldırgan, yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı. Dakikalarca yengesini darp eden şahıs, kaçmasına da izin vermedi. Elinden aldıktan sonra keserin sapıyla yengesini darp etmeye devam etti. Olayın ardından yenge, polise giderek şikâyetçi oldu. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220707/pendikte-kadini-darp-eden-saldirgan-serbest-birakildi--1058406977.html
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istanbul, esenyurt, ağabey, kardeş, darp, yenge
Esenyurt'ta bir kişi, kardeşinin evini keserle basıp yengesini darp etti
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İstanbul Esenyurt'ta ağabey, tartıştığı kardeşinin evini keserle bastı. Saldırgan, keserle yengesine saldırırken çocukların 'anne' diye çığlık attığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışma sonrasında gözü dönen ağabey, kardeşinin evini keserle bastı. Kardeşini evde bulamayan saldırgan, yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı.
Dakikalarca yengesini darp eden şahıs, kaçmasına da izin vermedi. Elinden aldıktan sonra keserin sapıyla yengesini darp etmeye devam etti.
Olayın ardından yenge, polise giderek şikâyetçi oldu. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.