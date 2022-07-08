Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220708/esenyurtta-bir-kisi-kardesinin-evini-keserle-basip-yengesini-darp-etti--1058464852.html
Esenyurt'ta bir kişi, kardeşinin evini keserle basıp yengesini darp etti
Esenyurt'ta bir kişi, kardeşinin evini keserle basıp yengesini darp etti
İstanbul Esenyurt'ta ağabey, tartıştığı kardeşinin evini keserle bastı. Saldırgan, keserle yengesine saldırırken çocukların 'anne' diye çığlık attığı anlar cep... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T04:23+0300
2022-07-08T04:23+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
ağabey
kardeş
darp
yenge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058464830_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_59b24e9943f4b4899beafe9a96e720d4.jpg
Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gözü dönen ağabey, kardeşinin evini keserle bastı. Kardeşini evde bulamayan saldırgan, yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı. Dakikalarca yengesini darp eden şahıs, kaçmasına da izin vermedi. Elinden aldıktan sonra keserin sapıyla yengesini darp etmeye devam etti. Olayın ardından yenge, polise giderek şikâyetçi oldu. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220707/pendikte-kadini-darp-eden-saldirgan-serbest-birakildi--1058406977.html
türkiye
istanbul
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058464830_87:0:687:450_1920x0_80_0_0_72c490a2ec383b769006b5794ce9d655.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, esenyurt, ağabey, kardeş, darp, yenge

Esenyurt'ta bir kişi, kardeşinin evini keserle basıp yengesini darp etti

04:23 08.07.2022
© DHAEsenyurt'ta bir kişi, kardeşinin evini keserle basıp yengesini darp etti
Esenyurt'ta bir kişi, kardeşinin evini keserle basıp yengesini darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Esenyurt'ta ağabey, tartıştığı kardeşinin evini keserle bastı. Saldırgan, keserle yengesine saldırırken çocukların 'anne' diye çığlık attığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışma sonrasında gözü dönen ağabey, kardeşinin evini keserle bastı. Kardeşini evde bulamayan saldırgan, yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı.
Dakikalarca yengesini darp eden şahıs, kaçmasına da izin vermedi. Elinden aldıktan sonra keserin sapıyla yengesini darp etmeye devam etti.
Olayın ardından yenge, polise giderek şikâyetçi oldu. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.
Pendik’te taksideki kadına saldıran şahsa meydan dayağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
TÜRKİYE
Pendik’te kadını darp eden saldırgan serbest bırakıldı
Dün, 00:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала