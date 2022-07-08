https://tr.sputniknews.com/20220708/esenyurtta-bir-kisi-kardesinin-evini-keserle-basip-yengesini-darp-etti--1058464852.html

Esenyurt'ta bir kişi, kardeşinin evini keserle basıp yengesini darp etti

Esenyurt'ta bir kişi, kardeşinin evini keserle basıp yengesini darp etti

İstanbul Esenyurt'ta ağabey, tartıştığı kardeşinin evini keserle bastı. Saldırgan, keserle yengesine saldırırken çocukların 'anne' diye çığlık attığı anlar cep... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T04:23+0300

2022-07-08T04:23+0300

2022-07-08T04:23+0300

türkiye

istanbul

esenyurt

ağabey

kardeş

darp

yenge

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Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gözü dönen ağabey, kardeşinin evini keserle bastı. Kardeşini evde bulamayan saldırgan, yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı. Dakikalarca yengesini darp eden şahıs, kaçmasına da izin vermedi. Elinden aldıktan sonra keserin sapıyla yengesini darp etmeye devam etti. Olayın ardından yenge, polise giderek şikâyetçi oldu. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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türkiye

istanbul

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istanbul, esenyurt, ağabey, kardeş, darp, yenge