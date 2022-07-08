https://tr.sputniknews.com/20220708/eski-ingiltere-maliye-bakani-sunak-basbakanlik-icin-adayligini-acikladi-1058496839.html

Eski İngiltere Maliye Bakanı Sunak, başbakanlık için adaylığını açıkladı

Eski İngiltere Maliye Bakanı Sunak, başbakanlık için adaylığını açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, "Birilerinin bu anı... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T21:27+0300

2022-07-08T21:27+0300

2022-07-08T21:37+0300

dünya

boris johnson

ingiltere

sunak

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İngiltere'de temmuz başından beri yaşanan hükümet krizi, Boris Johnson’ın Başbakanlığı ve Muhafazakar Parti başkanlığından istifa etmesiyle tırmandı.Johnson’ın liderliğine güveni kalmadığını belirterek geçen ilk istifa eden isimlerden biri olan Maliye Bakanı Rishi Sunak, başbakanlık için aday olduğunu açıkladı.Twitter üzerinden bir video paylaşan Sunak, "Muhafazakar Parti'nin bir sonraki lideri ve sizin Başbakanınız olmaya hazırım. Güveni yeniden tesis edelim, ekonomiyi yeniden inşa edelim ve ülkeyi yeniden birleştirelim" ifadelerini kullandı."Birilerinin bu anı yakalaması ve doğru kararlar vermesi gerekiyor" diyen Sunak, "Bugün vereceğimiz kararlar, yeni nesil İngiliz halkının da daha iyi bir geleceği yakalama şansına sahip olup olmayacağına karar verecek" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220708/anket-savunma-bakani-wallace-ingilterede-muhafazakar-parti-liderligi-icin-favori-aday-1058486867.html

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