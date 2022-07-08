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Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Kripto para piyasası düzenlenmeli
Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Kripto para piyasası düzenlenmeli
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, kripto para piyasasının finansal istikrar riskleri oluşturacak kadar büyümeden sağlam bir düzenlemeye... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T22:37+0300
2022-07-08T22:45+0300
ekonomi
abd merkez bankası
abd merkez bankası (fed)
kripto
fed
lael brainard
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Brainard, İngiltere Merkez Bankası'nın düzenlediği bir konferansta kripto varlıklar ve merkezi olmayan finansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Son oynaklıkların kripto finansal sisteminde ciddi kırılganlıkları ortaya çıkardığına işaret eden Brainard, kripto finansal sisteminin geleneksel finanstan aşina olunan risklere karşı duyarlı hale geldiğini belirtti.Brainard, "Kripto ekosistemi, daha geniş finansal sistemin istikrarı için risk oluşturabilecek kadar büyük veya birbirine bağlı hale gelmeden önce, kripto finansal sisteminin sağlam bir şekilde düzenlenmesi için temellerin şimdi oluşturulması önemli" değerlendirmesinde bulundu.Güçlü düzenlemelerin yatırımcıların dirençli bir dijital yerel finansal altyapı oluşturmasına yardımcı olacağını belirten Brainard, düzenleyicilerin istikrarlı bir finansal sistemin sürdürülmesi ve mevzuattan kaçmaya çalışanlara yönelik yurt içinde ve yurt dışında birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.
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abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), kripto, fed, lael brainard

Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Kripto para piyasası düzenlenmeli

22:37 08.07.2022 (güncellendi: 22:45 08.07.2022)
© AABitcoin, kripto para, borsa
Bitcoin, kripto para, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, kripto para piyasasının finansal istikrar riskleri oluşturacak kadar büyümeden sağlam bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Brainard, İngiltere Merkez Bankası'nın düzenlediği bir konferansta kripto varlıklar ve merkezi olmayan finansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son oynaklıkların kripto finansal sisteminde ciddi kırılganlıkları ortaya çıkardığına işaret eden Brainard, kripto finansal sisteminin geleneksel finanstan aşina olunan risklere karşı duyarlı hale geldiğini belirtti.
Brainard, "Kripto ekosistemi, daha geniş finansal sistemin istikrarı için risk oluşturabilecek kadar büyük veya birbirine bağlı hale gelmeden önce, kripto finansal sisteminin sağlam bir şekilde düzenlenmesi için temellerin şimdi oluşturulması önemli" değerlendirmesinde bulundu.
Güçlü düzenlemelerin yatırımcıların dirençli bir dijital yerel finansal altyapı oluşturmasına yardımcı olacağını belirten Brainard, düzenleyicilerin istikrarlı bir finansal sistemin sürdürülmesi ve mevzuattan kaçmaya çalışanlara yönelik yurt içinde ve yurt dışında birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.
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