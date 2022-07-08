https://tr.sputniknews.com/20220708/fed-baskan-yardimcisi-brainard-kripto-para-piyasasi-duzenlenmeli-1058499437.html

Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Kripto para piyasası düzenlenmeli

Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Kripto para piyasası düzenlenmeli

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, kripto para piyasasının finansal istikrar riskleri oluşturacak kadar büyümeden sağlam bir düzenlemeye... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T22:37+0300

2022-07-08T22:37+0300

2022-07-08T22:45+0300

ekonomi

abd merkez bankası

abd merkez bankası (fed)

kripto

fed

lael brainard

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053351387_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bf678f0515411619bff72aee08638d1b.jpg

Brainard, İngiltere Merkez Bankası'nın düzenlediği bir konferansta kripto varlıklar ve merkezi olmayan finansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Son oynaklıkların kripto finansal sisteminde ciddi kırılganlıkları ortaya çıkardığına işaret eden Brainard, kripto finansal sisteminin geleneksel finanstan aşina olunan risklere karşı duyarlı hale geldiğini belirtti.Brainard, "Kripto ekosistemi, daha geniş finansal sistemin istikrarı için risk oluşturabilecek kadar büyük veya birbirine bağlı hale gelmeden önce, kripto finansal sisteminin sağlam bir şekilde düzenlenmesi için temellerin şimdi oluşturulması önemli" değerlendirmesinde bulundu.Güçlü düzenlemelerin yatırımcıların dirençli bir dijital yerel finansal altyapı oluşturmasına yardımcı olacağını belirten Brainard, düzenleyicilerin istikrarlı bir finansal sistemin sürdürülmesi ve mevzuattan kaçmaya çalışanlara yönelik yurt içinde ve yurt dışında birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), kripto, fed, lael brainard