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Floyd’u öldüren Chauvin’e 21 yıl hapis cezası daha
Floyd’u öldüren Chauvin’e 21 yıl hapis cezası daha
ABD'de George Floyd'u kasten öldürmekten 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılan polis memuru Derek Chauvin, Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten de 21 yıl... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T05:40+0300
2022-07-08T05:41+0300
dünya
george floyd
abd
derek chauvin
ceza
hapis cezası
hapis
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Eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, George Floyd'un öldürülmesinde medeni hak ihlalleri yapmaktan 21 yıl daha hapse mahkum edildi.Aralık ayında görülen duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul eden eski polis memuru, George Floyd’un vatandaşlık haklarını ihlal etmek suçundan aldığı ceza sonucu federal cezaevine sevk edilecek.Chauvin ayrıca aynı olay nedeniyle cinayet suçundan hüküm giymiş ve 22.5 yıl hapis cezası almıştı.Hükümlü, hapis cezasının üçte ikisini tamamladıktan sonra 5 yıl denetimli serbestlikle salıverilebilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220601/george-floydu-olduren-eski-polise-iki-yeni-dava-iki-kisiye-daha-boynuna-basarak-mudahale-etmis-1056887033.html
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george floyd, abd, derek chauvin, ceza, hapis cezası, hapis

Floyd’u öldüren Chauvin’e 21 yıl hapis cezası daha

05:40 08.07.2022 (güncellendi: 05:41 08.07.2022)
© REUTERS / POOL Derek Chauvin
 Derek Chauvin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© REUTERS / POOL
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ABD'de George Floyd'u kasten öldürmekten 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılan polis memuru Derek Chauvin, Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten de 21 yıl hapis cezası aldı.
Eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, George Floyd'un öldürülmesinde medeni hak ihlalleri yapmaktan 21 yıl daha hapse mahkum edildi.
Aralık ayında görülen duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul eden eski polis memuru, George Floyd’un vatandaşlık haklarını ihlal etmek suçundan aldığı ceza sonucu federal cezaevine sevk edilecek.
Chauvin ayrıca aynı olay nedeniyle cinayet suçundan hüküm giymiş ve 22.5 yıl hapis cezası almıştı.
Hükümlü, hapis cezasının üçte ikisini tamamladıktan sonra 5 yıl denetimli serbestlikle salıverilebilecek.
Derek Chauvin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
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George Floyd'u öldüren eski polise iki yeni dava: İki kişiye daha boynuna basarak müdahale etmiş
1 Haziran , 16:17
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