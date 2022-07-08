https://tr.sputniknews.com/20220708/hasta-tasirken-kalp-krizi-geciren-ambulans-soforu-hayatini-kaybetti--1058460810.html

Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti

Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinden kent merkezine hasta taşıdığı esnada kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T01:41+0300

2022-07-08T01:41+0300

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türkiye

hasta

ambulans

isparta

yalvaç

kalp krizi

şoför

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Olay, Eğirdir ilçesi yakınlarında, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yalvaç Devlet Hastanesi'nde görevli olan 54 yaşındaki ambulans şoförü İsa Özcan Yalvaç, Isparta'ya hasta naklederken Eğirdir'de kalp krizi geçirdi.Ambulansı park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi.112 sağlık ekiplerince acil müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edilen Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Özcan'ın sürücüsü olduğu ambulansta bulunan hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220627/denizde-kalp-kriz-geciren-ogretmen-hayatini-kaybetti-1057996653.html

türkiye

isparta

yalvaç

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hasta, ambulans, isparta, yalvaç , kalp krizi, şoför