https://tr.sputniknews.com/20220708/hasta-tasirken-kalp-krizi-geciren-ambulans-soforu-hayatini-kaybetti--1058460810.html
Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti
Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti
Isparta'nın Yalvaç ilçesinden kent merkezine hasta taşıdığı esnada kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T01:41+0300
2022-07-08T01:41+0300
2022-07-08T01:41+0300
türkiye
hasta
ambulans
isparta
yalvaç
kalp krizi
şoför
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058461043_35:0:591:313_1920x0_80_0_0_7f4e1663bbb9b652ca6ac78711dc3253.jpg
Olay, Eğirdir ilçesi yakınlarında, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yalvaç Devlet Hastanesi'nde görevli olan 54 yaşındaki ambulans şoförü İsa Özcan Yalvaç, Isparta'ya hasta naklederken Eğirdir'de kalp krizi geçirdi.Ambulansı park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi.112 sağlık ekiplerince acil müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edilen Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Özcan'ın sürücüsü olduğu ambulansta bulunan hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/denizde-kalp-kriz-geciren-ogretmen-hayatini-kaybetti-1057996653.html
türkiye
isparta
yalvaç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058461043_104:0:521:313_1920x0_80_0_0_6210960901d9e158b70061d57687996c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hasta, ambulans, isparta, yalvaç , kalp krizi, şoför
Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti
Abone ol
Isparta'nın Yalvaç ilçesinden kent merkezine hasta taşıdığı esnada kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti.
Olay, Eğirdir ilçesi yakınlarında, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yalvaç Devlet Hastanesi'nde görevli olan 54 yaşındaki ambulans şoförü İsa Özcan Yalvaç, Isparta'ya hasta naklederken Eğirdir'de kalp krizi geçirdi.
Ambulansı park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi.
112 sağlık ekiplerince acil müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edilen Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Özcan'ın sürücüsü olduğu ambulansta bulunan hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.