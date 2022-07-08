Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220708/hasta-tasirken-kalp-krizi-geciren-ambulans-soforu-hayatini-kaybetti--1058460810.html
Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti
Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti
Isparta'nın Yalvaç ilçesinden kent merkezine hasta taşıdığı esnada kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T01:41+0300
2022-07-08T01:41+0300
türkiye
hasta
ambulans
isparta
yalvaç
kalp krizi
şoför
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058461043_35:0:591:313_1920x0_80_0_0_7f4e1663bbb9b652ca6ac78711dc3253.jpg
Olay, Eğirdir ilçesi yakınlarında, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yalvaç Devlet Hastanesi'nde görevli olan 54 yaşındaki ambulans şoförü İsa Özcan Yalvaç, Isparta'ya hasta naklederken Eğirdir'de kalp krizi geçirdi.Ambulansı park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi.112 sağlık ekiplerince acil müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edilen Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Özcan'ın sürücüsü olduğu ambulansta bulunan hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/denizde-kalp-kriz-geciren-ogretmen-hayatini-kaybetti-1057996653.html
türkiye
isparta
yalvaç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058461043_104:0:521:313_1920x0_80_0_0_6210960901d9e158b70061d57687996c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hasta, ambulans, isparta, yalvaç , kalp krizi, şoför

Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti

01:41 08.07.2022
© İHAIsparta'nın Yalvaç ilçesinden kent merkezine hasta taşıdığı esnada kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinden kent merkezine hasta taşıdığı esnada kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Isparta'nın Yalvaç ilçesinden kent merkezine hasta taşıdığı esnada kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti.
Olay, Eğirdir ilçesi yakınlarında, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yalvaç Devlet Hastanesi'nde görevli olan 54 yaşındaki ambulans şoförü İsa Özcan Yalvaç, Isparta'ya hasta naklederken Eğirdir'de kalp krizi geçirdi.
Ambulansı park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi.
112 sağlık ekiplerince acil müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edilen Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Özcan'ın sürücüsü olduğu ambulansta bulunan hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.
Denizde kalp kriz geçiren öğretmen hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
YAŞAM
Denizde kalp kriz geçiren öğretmen hayatını kaybetti
27 Haziran , 15:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала