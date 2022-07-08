Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220708/hindistani-sel-vurdu-15-olu-50-kayip-1058499023.html
Hindistan'ı sel vurdu: 15 ölü, 50 kayıp
Hindistan'ı sel vurdu: 15 ölü, 50 kayıp
Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile ülkenin Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki çadırların yıkılması... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T22:19+0300
2022-07-08T22:19+0300
türkiye
hindistan
sel
sel felaketi
ölü
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058499114_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_432ab057c70e73b9b315a032ef32c12f.jpg
Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki 25'ten fazla çadır yıkıldı. Yetkililer olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Hindistan ordusu olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiğini, ayrıca yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220708/ankara-valiligi-bayramin-ilk-gunu-siddetli-saganak-etkili-olacak-sele-karsi-tedbirli-olunmali-1058482974.html
türkiye
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058499114_64:0:1131:800_1920x0_80_0_0_c9c508ae2b7a65f1dd3d94671cf76903.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, sel, sel felaketi, ölü, kayıp

Hindistan'ı sel vurdu: 15 ölü, 50 kayıp

22:19 08.07.2022
© İHAHindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile ülkenin Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki çadırların yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise kayboldu.
Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile ülkenin Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki çadırların yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise kayboldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile ülkenin Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki çadırların yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise kayboldu.
Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki 25'ten fazla çadır yıkıldı.
Yetkililer olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.
Hindistan ordusu olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiğini, ayrıca yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
AFAD'dan 5 il için sel uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
TÜRKİYE
Ankara Valiliği: Bayramın ilk günü şiddetli sağanak etkili olacak, sele karşı tedbirli olunmalı
15:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала