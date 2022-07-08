https://tr.sputniknews.com/20220708/hindistani-sel-vurdu-15-olu-50-kayip-1058499023.html

Hindistan'ı sel vurdu: 15 ölü, 50 kayıp

Hindistan'ı sel vurdu: 15 ölü, 50 kayıp

Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile ülkenin Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki çadırların yıkılması... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T22:19+0300

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türkiye

hindistan

sel

sel felaketi

ölü

kayıp

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Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki 25'ten fazla çadır yıkıldı. Yetkililer olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Hindistan ordusu olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiğini, ayrıca yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

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hindistan, sel, sel felaketi, ölü, kayıp