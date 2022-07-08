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https://tr.sputniknews.com/20220708/ilaca-yuzde-25-zam-yapildi-1058467742.html
İlaca yüzde 25 zam yapıldı
İlaca yüzde 25 zam yapıldı
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T09:50+0300
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ekonomi
zam
ilaç
resmi gazete
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre ilaçlara zam yapıldı.Madde 2'ye eklenen geçici bir madde ile, beşeri tıbbi ürünlerine fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden bir euro değerinin, 2022 Temmuz'da yüzde 25 artırıldığı belirtildi.Eczacıların kar oranları artırıldıİlgili karar ile eczacı karlarında da artışa gidildi.Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25'ten yüzde 28’e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16’dan yüzde 18’e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12’den yüzde 13'e çıkarıldı.İlaçlarda depocuların kâr oranları ise değişmedi.
https://tr.sputniknews.com/20220706/ankarada-ekmege-zam-1058374642.html
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zam, ilaç, resmi gazete

İlaca yüzde 25 zam yapıldı

09:50 08.07.2022 (güncellendi: 09:52 08.07.2022)
© DHAhap, ilaç
hap, ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© DHA
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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre ilaçlara zam yapıldı.

Madde 2'ye eklenen geçici bir madde ile, beşeri tıbbi ürünlerine fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden bir euro değerinin, 2022 Temmuz'da yüzde 25 artırıldığı belirtildi.

Eczacıların kar oranları artırıldı

İlgili karar ile eczacı karlarında da artışa gidildi.

Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25'ten yüzde 28’e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16’dan yüzde 18’e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12’den yüzde 13'e çıkarıldı.
İlaçlarda depocuların kâr oranları ise değişmedi.
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