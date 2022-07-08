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https://tr.sputniknews.com/20220708/ingiliz-basini-johnson-koltuktan-kalkamiyor-cunku-devasa-yazlik-konutta-gorkemli-dugun-planladi-1058470764.html
İngiliz basını: Johnson koltuktan kalkamıyor, çünkü devasa yazlık konutta görkemli düğün planladı
İngiliz basını: Johnson koltuktan kalkamıyor, çünkü devasa yazlık konutta görkemli düğün planladı
İstifa açıklamasında iktidar partisi yeni liderini seçene dek başbakanlığı sürdüreceğini açıklayan Boris Johnson'ın koltuktan kalkmama sebeplerinden birinin... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T12:32+0300
2022-07-08T12:55+0300
dünya
boris johnson
britanya
ingiltere
yazlık
başbakanlık
konut
düğün
istifa
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Britanya'da Rusya yaptırımlarının körüklediği rekor enflasyondan bezgin halkın karşısına her gün yeni bir skandal ve yalanla çıkmaya devam eden Başbakan Boris Johnson'ın hükümetteki isyan karşısında nihayet istifasını açıklamasının ardından yeni bir iddia patlak verdi. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa ettiğini, ama ekimde yeni lider belli olana dek başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklayan Boris Johnson'ın (BoJo) koltuktan kalkmama sebeplerinden birinin, resmi başbakanlık yazlık konutu Chequers'de görkemli düğün hazırlığı olduğu ileri sürüldü. İngiliz basını, Muhafazakar Parti içinden kaynaklara dayanarak, BoJo'nun başbakanlığı bırakmamasının, parayı har vurup harman savuracağı düğününü resmi yazlık konutta düzenlemek istemesinden kaynaklandığını yazdı. Fırtınalı özel hayatıyla da tanınan BoJo, yeni eşi Carrie ile pandemi sırasında Mayıs 2021'de Westminster Katedrali'nde sade bir nikah töreniyle evlenmiş, Aralık 2021'de çiftin ikinci çocukları dünyaya gelmiş, böylece Bojo en az 7. kez baba olmuştu. Çiftin 30 Temmuz'da Chequers'de çok büyük ve görkemli bir düğün yapmayı planladığını aktaran İngiliz basını, BoJo'nun dünkü istifa açıklamasına rağmen, çiftin çok sayıda akraba ve arkadaş davet edeceği düğünle ilgili planlarını bozmak istemediğini belirtti. Resmi yazlıkta debdebeli düğünün faturasının vergi mükelleflerine kesilmesi halinde ise BoJo'nun giderayak büyük bir skandalla daha başının belaya gireceği kesin. Britanya'da geleneksel olarak başbakanlar, başkent Londra'da Downing Sokağı 10 Numara'daki resmi başbakanlık ofisi ve kontunun yanısıra başkentin kuzeyinde 16. yüzyıldan kalma İngiliz kır evi Chequers'i kişisel dinlenme, dünya liderlerini ağırlama ve zaman zaman parti verme amaçlı kullanıyor.1920'lerden beri Britanya başbakanlarının hizmetinde olan Chequers 1000'den fazla futbol sahası büyüklüğündeki 600 hektarlık bir arazide yer alıyor. 10 yatak odası bulunan tarihi evin geniş çaplı sanat koleksiyonu da gözleri okşuyor. BoJo'nun dünkü istifa açıklamasında Downing Sokağı 10 Numara'nın önünde olduğunu unutup başbakanlık çalışanlarına teşekkür etmesi gerekirken Chequers çalışanlarına teşekkür etmesi de yazlık konutta görkemli düğün sevdası iddialarını teyit eder nitelik kazandı.
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boris johnson, britanya, ingiltere, yazlık, başbakanlık, konut, düğün, istifa

İngiliz basını: Johnson koltuktan kalkamıyor, çünkü devasa yazlık konutta görkemli düğün planladı

12:32 08.07.2022 (güncellendi: 12:55 08.07.2022)
© İHA / AYLİN KARADENİZİngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile gizli bir törenle evlendi. Başbakanlık ofisinden bir sözcü, evliliğin dün öğleden sonra 'küçük bir törenle' gerçekleştiğini belirterek, çiftin gelecek yaz aile ve arkadaşlarıyla tekrar kutlama yapacağını ve balayının da o zamana kadar erteleneceğini kaydetti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile gizli bir törenle evlendi. Başbakanlık ofisinden bir sözcü, evliliğin dün öğleden sonra 'küçük bir törenle' gerçekleştiğini belirterek, çiftin gelecek yaz aile ve arkadaşlarıyla tekrar kutlama yapacağını ve balayının da o zamana kadar erteleneceğini kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA / AYLİN KARADENİZ
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İstifa açıklamasında iktidar partisi yeni liderini seçene dek başbakanlığı sürdüreceğini açıklayan Boris Johnson'ın koltuktan kalkmama sebeplerinden birinin, resmi başbakanlık yazlık konutunda görkemli düğün hazırlığı olduğu ileri sürüldü. BoJo'nun hiçbir masraftan kaçınmayacağı ileri sürülen düğünün faturasının kime kesileceği merak konusu.
Britanya'da Rusya yaptırımlarının körüklediği rekor enflasyondan bezgin halkın karşısına her gün yeni bir skandal ve yalanla çıkmaya devam eden Başbakan Boris Johnson'ın hükümetteki isyan karşısında nihayet istifasını açıklamasının ardından yeni bir iddia patlak verdi. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa ettiğini, ama ekimde yeni lider belli olana dek başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklayan Boris Johnson'ın (BoJo) koltuktan kalkmama sebeplerinden birinin, resmi başbakanlık yazlık konutu Chequers'de görkemli düğün hazırlığı olduğu ileri sürüldü.
İngiliz basını, Muhafazakar Parti içinden kaynaklara dayanarak, BoJo'nun başbakanlığı bırakmamasının, parayı har vurup harman savuracağı düğününü resmi yazlık konutta düzenlemek istemesinden kaynaklandığını yazdı.
Fırtınalı özel hayatıyla da tanınan BoJo, yeni eşi Carrie ile pandemi sırasında Mayıs 2021'de Westminster Katedrali'nde sade bir nikah töreniyle evlenmiş, Aralık 2021'de çiftin ikinci çocukları dünyaya gelmiş, böylece Bojo en az 7. kez baba olmuştu.
Çiftin 30 Temmuz'da Chequers'de çok büyük ve görkemli bir düğün yapmayı planladığını aktaran İngiliz basını, BoJo'nun dünkü istifa açıklamasına rağmen, çiftin çok sayıda akraba ve arkadaş davet edeceği düğünle ilgili planlarını bozmak istemediğini belirtti.
Resmi yazlıkta debdebeli düğünün faturasının vergi mükelleflerine kesilmesi halinde ise BoJo'nun giderayak büyük bir skandalla daha başının belaya gireceği kesin.
Britanya'da geleneksel olarak başbakanlar, başkent Londra'da Downing Sokağı 10 Numara'daki resmi başbakanlık ofisi ve kontunun yanısıra başkentin kuzeyinde 16. yüzyıldan kalma İngiliz kır evi Chequers'i kişisel dinlenme, dünya liderlerini ağırlama ve zaman zaman parti verme amaçlı kullanıyor.
1920'lerden beri Britanya başbakanlarının hizmetinde olan Chequers 1000'den fazla futbol sahası büyüklüğündeki 600 hektarlık bir arazide yer alıyor. 10 yatak odası bulunan tarihi evin geniş çaplı sanat koleksiyonu da gözleri okşuyor.
BoJo'nun dünkü istifa açıklamasında Downing Sokağı 10 Numara'nın önünde olduğunu unutup başbakanlık çalışanlarına teşekkür etmesi gerekirken Chequers çalışanlarına teşekkür etmesi de yazlık konutta görkemli düğün sevdası iddialarını teyit eder nitelik kazandı.
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