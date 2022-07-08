https://tr.sputniknews.com/20220708/ingilteredeki-bazi-universitelerde-insanoglu-kelimesi-yasaklandi-1058475503.html
İngiltere'deki bazı üniversitelerde 'insanoğlu' kelimesi yasaklandı
İngiltere'deki bazı üniversitelerde 'insanoğlu' kelimesi yasaklandı
İngiltere'nin köklü üniversiteleri arasında yer alan Bristol ve Nottingham Üniversiteleri, akademisyen ve öğrencilerin 'insanoğlu' gibi bir takım kelimeleri... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T12:43+0300
2022-07-08T12:43+0300
2022-07-08T12:48+0300
yaşam
ingiltere
bristol üniversitesi
nottingham üniversitesi
kelime
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Russell Group bünyesinde yer alan Bristol Üniversitesi ve Nottingham Üniversitesi yönetimlerinin, 'mankind' (insanoğlu), 'manpower' (erkek ya da insan gücü), 'millenial' (milenyum) gibi kelimelerin akademik çalışmalarda kullanımını yasakladığı belirtildi.İngiliz Sun gazetesinin haberine göre, söz konusu kelimeler 'kırıcı' olabilecekleri gerekçesiyle yasaklandı. Haberde, üniversite yönetimleri bu gibi kelimelerin kullanılmasının farklı anlamlar taşıyıp insanlar üzerinde negatif etki oluşturabileceği görüşünde. Konuya dair yayınlanan talimatta şu ifadelere yer verildi:İçinde İngilizce'de 'erkek' anlamına gelen 'man' gelimesinin yer aldığı yasaklı kelimeler arasında, 'adam yerleştirme' anlamında kullanılan 'manning' kelimesi de yer aldı. Öğrenci ve akademisyenlere verilen talimatta, 'manning' yerine yine aynı anlamı veren 'stationed' kelimesinin, 'insanoğlu' anlamına gelen 'mankind' kelimesi yerine 'insanlık' anlamına gelen 'humankind' kelimesinin, 'manpower' (erkek gücü) kelimesi yerine ise 'workforce' (iş gücü) kelimesinin kullanılması istendi.Aynı şekilde 'able-bodied' (sağlam) kelimesi yerine de, 'non-disabled' (engelli olmayan) kelimesi kullanılacak.146 yıllık üniversite, belirli yaş kuşaklarına işaret eden 'boomers' (2. Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş arasındaki dönemde doğmuş kimse) ve 'millenials' (1980'lerde ve 1990'lar doğmuş kimse) kelimelerinin de kullanılmamasını istedi.Gönderilen talimatta ayrıca, İngilizce'de bir talebin reddedildiğini ifade etmek için kullanılan ve içeriğinde 'sağır' kelimesini barındıran 'the request fell on deaf ears' söz öbeği ve 'kör nokta' anlamına gelen 'blind spot' söz öbeği de 'olumsuz anlamlarla ilişkilendirilebileceği' gerekçesiyle kullanımdan kaldırıldı.
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İngiltere'deki bazı üniversitelerde 'insanoğlu' kelimesi yasaklandı
12:43 08.07.2022 (güncellendi: 12:48 08.07.2022) Abone ol
İngiltere'nin köklü üniversiteleri arasında yer alan Bristol ve Nottingham Üniversiteleri, akademisyen ve öğrencilerin 'insanoğlu' gibi bir takım kelimeleri akademik çalışmalarda kullanmasına yasak getirdi.
Russell Group bünyesinde yer alan Bristol Üniversitesi ve Nottingham Üniversitesi yönetimlerinin, 'mankind' (insanoğlu), 'manpower' (erkek ya da insan gücü), 'millenial' (milenyum) gibi kelimelerin akademik çalışmalarda kullanımını yasakladığı belirtildi.
İngiliz Sun gazetesinin haberine göre, söz konusu kelimeler 'kırıcı' olabilecekleri gerekçesiyle yasaklandı. Haberde
, üniversite yönetimleri bu gibi kelimelerin kullanılmasının farklı anlamlar taşıyıp insanlar üzerinde negatif etki oluşturabileceği görüşünde. Konuya dair yayınlanan talimatta şu ifadelere yer verildi:
"'Bu ifadeler olumsuz klişeleri güçlendirebilir ve özellikle uluslararası (yurtdışından gelen) kişiler tarafından kolayca anlaşılmayabilir. Daha büyük yaş gruplarındaki insanlar hakkında yazarken genellikle 'yaşlı insanlar' (older people) terimi tercih edilmeli. Lütfen 'yaşlı' (senior), 'orta yaşlı' (middle-aged), 'emekli' (pensioner) ve 'kıdemli vatandaş' gibi terimleri kullanmaktan kaçının."
İçinde İngilizce'de 'erkek' anlamına gelen 'man' gelimesinin yer aldığı yasaklı kelimeler arasında, 'adam yerleştirme' anlamında kullanılan 'manning' kelimesi de yer aldı.
Öğrenci ve akademisyenlere verilen talimatta, 'manning' yerine yine aynı anlamı veren 'stationed' kelimesinin, 'insanoğlu' anlamına gelen 'mankind' kelimesi yerine 'insanlık' anlamına gelen 'humankind' kelimesinin, 'manpower' (erkek gücü) kelimesi yerine ise 'workforce' (iş gücü) kelimesinin kullanılması istendi.
Aynı şekilde 'able-bodied' (sağlam) kelimesi yerine de, 'non-disabled' (engelli olmayan) kelimesi kullanılacak.
146 yıllık üniversite, belirli yaş kuşaklarına işaret eden 'boomers' (2. Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş arasındaki dönemde doğmuş kimse) ve 'millenials' (1980'lerde ve 1990'lar doğmuş kimse) kelimelerinin de kullanılmamasını istedi.
Gönderilen talimatta ayrıca, İngilizce'de bir talebin reddedildiğini ifade etmek için kullanılan ve içeriğinde 'sağır' kelimesini barındıran 'the request fell on deaf ears' söz öbeği ve 'kör nokta' anlamına gelen 'blind spot' söz öbeği de 'olumsuz anlamlarla ilişkilendirilebileceği' gerekçesiyle kullanımdan kaldırıldı.