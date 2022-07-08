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İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkanlar, yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T11:29+0300
2022-07-08T11:29+0300
türkiye
kurban bayramı
trafik
istanbul
tem otoyolu
ankara
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İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.Yoğunluk nedeniyle TEM üzerindeki dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri ise ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alıp denetimlerini artırdı.Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler, hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.43 ilin geçiş noktasında bayram yoğunluğuKurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.Gün içinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasına geldi.Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı.Trafik yoğunluğunun bugün artarak devam etmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220707/meteorolojiden-kurban-bayrami-icin-saganak-uyarisi-1058421104.html
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kurban bayramı, trafik, istanbul, tem otoyolu, ankara

İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi

11:29 08.07.2022
© İHA / EMRE SERTDEMİRİstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA / EMRE SERTDEMİR
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İstanbul'da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkanlar, yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de de Kurban Bayramı tatili öncesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.
Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.
Yoğunluk nedeniyle TEM üzerindeki dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri ise ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alıp denetimlerini artırdı.
Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler, hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

43 ilin geçiş noktasında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.
Gün içinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasına geldi.
Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Trafik yoğunluğunun bugün artarak devam etmesi bekleniyor.
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
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