https://tr.sputniknews.com/20220708/istanbulda-iki-iett-otobusunun-carpistigi-kazada-bir-yolcu-yaralandi-1058478026.html

İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı

İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı

İstanbul Ataşehir'de iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T13:29+0300

2022-07-08T13:29+0300

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istanbul

türkiye

kaza

iett

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Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde durağa yanaşan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle bu otobüsteki bir yolcu yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.Kaza yapan araçlar, yoldan kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220701/ters-yone-giren-iett-otobusunun-carptigi-anneyle-cocuk-yaralandi-1058198146.html

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istanbul, kaza, iett