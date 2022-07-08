https://tr.sputniknews.com/20220708/istanbulda-iki-iett-otobusunun-carpistigi-kazada-bir-yolcu-yaralandi-1058478026.html
İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı
İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı
İstanbul Ataşehir'de iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T13:29+0300
2022-07-08T13:29+0300
2022-07-08T13:50+0300
istanbul
türkiye
kaza
iett
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058477861_0:1:387:219_1920x0_80_0_0_1e35a3ca3f1ca63bf202c6ab3f6c6d28.jpg
Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde durağa yanaşan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle bu otobüsteki bir yolcu yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.Kaza yapan araçlar, yoldan kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220701/ters-yone-giren-iett-otobusunun-carptigi-anneyle-cocuk-yaralandi-1058198146.html
istanbul
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058477861_48:0:340:219_1920x0_80_0_0_57559b58f2c47075a7784d14e9ab6522.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kaza, iett
İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı
13:29 08.07.2022 (güncellendi: 13:50 08.07.2022) Abone ol
İstanbul Ataşehir'de iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı.
Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde durağa yanaşan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bu otobüsteki bir yolcu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza yapan araçlar, yoldan kaldırıldı.