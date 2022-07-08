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İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı
İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı
İstanbul Ataşehir'de iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde durağa yanaşan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle bu otobüsteki bir yolcu yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.Kaza yapan araçlar, yoldan kaldırıldı.
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istanbul, kaza, iett

İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı

13:29 08.07.2022 (güncellendi: 13:50 08.07.2022)
© AAAtaşehir'de İETT otobüs kazası
Ataşehir'de İETT otobüs kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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İstanbul Ataşehir'de iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı.
Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde durağa yanaşan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bu otobüsteki bir yolcu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza yapan araçlar, yoldan kaldırıldı.
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