https://tr.sputniknews.com/20220708/istanbulda-uyusturucuyla-mucadelede-kokunu-kurutma-operasyonu-208-kisi-tutuklandi-1058500554.html

İstanbul’da uyuşturucuyla mücadelede 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 208 kişi tutuklandı

İstanbul’da uyuşturucuyla mücadelede 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 208 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ülke genelinde 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen dev operasyonda 208 kişi tutuklanarak... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T23:30+0300

2022-07-08T23:30+0300

2022-07-08T23:30+0300

türkiye

istanbul

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

gözaltı

tutuklama

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Çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında 1231 olaya müdahale edildi.Operasyonlar sonucunda toplamda 88 kilo 588 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Polis tarafından 1822 şüphelinin yakalanırken, bu şahıslardan 208'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220702/yuksekova-kirsalinda-100-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-1058226104.html

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istanbul, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, gözaltı, tutuklama