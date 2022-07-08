https://tr.sputniknews.com/20220708/istifasina-ragmen-resmi-yazlikta-dugun-haberiyle-infial-yaratan-boris-johnsondan-bir-u-donusu-daha-1058489019.html

İstifasına rağmen resmi yazlıkta düğün haberiyle infial yaratan Boris Johnson'dan bir U dönüşü daha

İstifasına rağmen resmi yazlıkta düğün haberiyle infial yaratan Boris Johnson'dan bir U dönüşü daha

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın istifa etmesine rağmen ekime dek koltukta kalma sebeplerinden birinin, resmi başbakanlık yazlık konutunda görkemli düğün... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T17:54+0300

2022-07-08T17:54+0300

2022-07-08T17:59+0300

dünya

boris johnson

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İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa ettiğini, ama ekimde yeni lider belli olana dek başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklayan Boris Johnson'ın (BoJo) geçen yıl sade bir törenle evlendiği yeni eşiyle 30 Temmuz'da resmi başbakanlık yazlık konutunda görkemli bir düğün yapacağı iddiası, Britanya'yı karıştırdı. Kendi partisinin bile ar ve sabır taşını çatlatan BoJo'ya yönelik yeni bir tepki seline neden olan iddiayı, başbakanlık yalanlamak zorunda kaldı. Boris-Carrie Johnson çiftinin pandemi döneminde erteledikleri düğünü 30 Temmuz'da resmi başbakanlık yazlık konutu Chequers'de yapacaklarına dair çok sayıda kişiye davetiye gönderdikleri için BoJo'nun görev süresini uzattığı iddiasını Daily Mirror gündeme getirdi. Gazete, BoJo'nun yurttaşa ölüm döşeğindeki yakınlarıyla vedalaşmayı, cenazeye katılmayı bile yasakladığı en sıkı kapanma döneminde başbakanlıkta parti üzerine parti verdiğinin ortaya çıkması skandalına (partygate) atıfla "Son bir partiye tutunmak" başlığını attı.Dün BoJo'nun istifasıyla sakinleşmesi beklenen kamuoyunda bu haber yeni bir infial yaratırken, Downing Sokağı 10 Numara'daki başbakanlık kaynakları, "Bu yöndeki haberler doğru değil, düğün için farklı bir yer aranıyor" dedi. Sosyal medya kullanıcıları, BoJo'nun resmi yazlıkta debdebeli düğününün faturasının vergi mükelleflerine ödetilmesi ihtimaline de ateş püskürdü. O yüzden başbakanlık kaynakları, 'her halükarda Johnson çiftinin Chequers'de yapacağı özel harcamaların vergi mükellefine fatura edilmeyeceği' güvencesi vererek kamuoyunu teskine çalıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220708/ingiliz-basini-johnson-koltuktan-kalkamiyor-cunku-devasa-yazlik-konutta-gorkemli-dugun-planladi-1058470764.html

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boris johnson