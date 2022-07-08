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İzmir’de kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü
İzmir’de kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü
İzmir’in Bornova ilçesinde kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T03:55+0300
2022-07-08T03:55+0300
türkiye
kaza
izmir
bornova
motosiklet
kamyon
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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.40 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemalpaşa istikametinden Bornova yönüne giden 61 yaşındaki F.K. idaresindeki 35 AH 8738 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon önündeki otomobili sollamak isterken sol şeritten gelen 34 yaşındaki Rahmi Koç idaresindeki 35 ATN 724 plakalı motosiklet kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede motosiklet sürücüsü Rahmi Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi.Şahsın cansız bedeni savcının incelemesi ardından İzmir Adlı Tıp Morgu'na kaldırıldı.Öte yandan, kamyon sürücüsü F.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220703/bodrumda-ingiliz-televizyon-yildizi-ve-erkek-arkadasi-kaza-gecirdi-1-olu-1-yarali-1058263564.html
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kaza, izmir, bornova, motosiklet, kamyon

İzmir’de kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

03:55 08.07.2022
© İHAİzmir’in Bornova ilçesinde kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
İzmir’in Bornova ilçesinde kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA
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İzmir’in Bornova ilçesinde kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.40 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan Ankara Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Kemalpaşa istikametinden Bornova yönüne giden 61 yaşındaki F.K. idaresindeki 35 AH 8738 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon önündeki otomobili sollamak isterken sol şeritten gelen 34 yaşındaki Rahmi Koç idaresindeki 35 ATN 724 plakalı motosiklet kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede motosiklet sürücüsü Rahmi Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahsın cansız bedeni savcının incelemesi ardından İzmir Adlı Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Öte yandan, kamyon sürücüsü F.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Yazmin Oukhellou - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
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