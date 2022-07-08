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https://tr.sputniknews.com/20220708/japonyada-enflasyon-hayvanlari-da-vurdu-penguen-ve-su-samurlari-ucuz-yemleri-protesto-ediyor-1058469393.html
Japonya'da enflasyon, hayvanları da vurdu: Penguen ve su samurları ucuz yemleri protesto ediyor
Japonya'da enflasyon, hayvanları da vurdu: Penguen ve su samurları ucuz yemleri protesto ediyor
Japonya'daki akvaryumda bulunan penguen ve su samurları, yükselen enflasyon nedeniyle hayvanlara verilen yem kalitesinin düşürülmesi nedeniyle kendilerine... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T11:04+0300
2022-07-08T11:13+0300
yaşam
penguen
japonya
akvaryum
su samuru
enflasyon
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Japonya'daki enflasyon, Kanagawa bölgesinde bulunan Hakone-en Akvaryumu'nu da vurdu.Akvaryum yetkililerine göre bakımını üstlendikleri penguen ve su samurları son haftalarda yemek seçmeye başladı. Yüksek enflasyon oranları nedeniyle yem fiyatları artınca, akvaryumdaki hayvanlara da daha düşük kaliteli ve ucuz yem verilmeye başlandı. Ancak bu durum hayvanların hoşuna gitmedi.Hayvanların 'bir şeylerin yolunda gitmediğini sezdiğini' belirten Akvaryum Müdürü Hiroki Shimamoto, "Hayvanlar önce yemi ağızlarına alıyor ancak daha sonra beğenmeyip yere geri bırakıyor" dedi.Hakone-en Akvaryumu, ekonomik koşullar zorlaşınca şimdiye dek penguenlere yem olarak verilen istavritlerin yerine, daha ucuz olan uskumruları getirdi. Akvaryumun açıklamalarına göre, uskumru teklif edildiğinde bazı penguenlerin kararlı bir şekilde gagalarını kaldırdıkları görülürken, bazıları ise yemeğe arkalarını döndü.Shimamoto'ya göre akvaryumdaki su samurlarında durum daha da ciddi. Buna göre, su samurlarının hiçbiri daha ucuz olan balıkları yemeyi kabul etmiyor.Yetkililer, yemlere dair yapılan değişikliğe dair düşük avlanma nedeniyle istavrit fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20-30 artmasını gerekçe gösteriyor.Penguenlerin protestosu yüzünden kısmen istavrit satın almaya devam etmek zorunda kaldıklarını belirten Shimamoto, fiyatlar düşene kadar istavrite tamamen geri dönme planları olmadığını da sözlerine ekledi.
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penguen, japonya, akvaryum, su samuru, enflasyon

Japonya'da enflasyon, hayvanları da vurdu: Penguen ve su samurları ucuz yemleri protesto ediyor

11:04 08.07.2022 (güncellendi: 11:13 08.07.2022)
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Penguen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
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Japonya'daki akvaryumda bulunan penguen ve su samurları, yükselen enflasyon nedeniyle hayvanlara verilen yem kalitesinin düşürülmesi nedeniyle kendilerine sunulan yemleri reddediyor.
Japonya'daki enflasyon, Kanagawa bölgesinde bulunan Hakone-en Akvaryumu'nu da vurdu.
Akvaryum yetkililerine göre bakımını üstlendikleri penguen ve su samurları son haftalarda yemek seçmeye başladı.
Yüksek enflasyon oranları nedeniyle yem fiyatları artınca, akvaryumdaki hayvanlara da daha düşük kaliteli ve ucuz yem verilmeye başlandı. Ancak bu durum hayvanların hoşuna gitmedi.
Hayvanların 'bir şeylerin yolunda gitmediğini sezdiğini' belirten Akvaryum Müdürü Hiroki Shimamoto, "Hayvanlar önce yemi ağızlarına alıyor ancak daha sonra beğenmeyip yere geri bırakıyor" dedi.
Hakone-en Akvaryumu, ekonomik koşullar zorlaşınca şimdiye dek penguenlere yem olarak verilen istavritlerin yerine, daha ucuz olan uskumruları getirdi. Akvaryumun açıklamalarına göre, uskumru teklif edildiğinde bazı penguenlerin kararlı bir şekilde gagalarını kaldırdıkları görülürken, bazıları ise yemeğe arkalarını döndü.
Shimamoto'ya göre akvaryumdaki su samurlarında durum daha da ciddi. Buna göre, su samurlarının hiçbiri daha ucuz olan balıkları yemeyi kabul etmiyor.
Yetkililer, yemlere dair yapılan değişikliğe dair düşük avlanma nedeniyle istavrit fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20-30 artmasını gerekçe gösteriyor.
Penguenlerin protestosu yüzünden kısmen istavrit satın almaya devam etmek zorunda kaldıklarını belirten Shimamoto, fiyatlar düşene kadar istavrite tamamen geri dönme planları olmadığını da sözlerine ekledi.
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