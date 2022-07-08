https://tr.sputniknews.com/20220708/japonyada-enflasyon-hayvanlari-da-vurdu-penguen-ve-su-samurlari-ucuz-yemleri-protesto-ediyor-1058469393.html

Japonya'da enflasyon, hayvanları da vurdu: Penguen ve su samurları ucuz yemleri protesto ediyor

Japonya'da enflasyon, hayvanları da vurdu: Penguen ve su samurları ucuz yemleri protesto ediyor

Japonya'daki akvaryumda bulunan penguen ve su samurları, yükselen enflasyon nedeniyle hayvanlara verilen yem kalitesinin düşürülmesi nedeniyle kendilerine... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T11:04+0300

2022-07-08T11:04+0300

2022-07-08T11:13+0300

yaşam

penguen

japonya

akvaryum

su samuru

enflasyon

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Japonya'daki enflasyon, Kanagawa bölgesinde bulunan Hakone-en Akvaryumu'nu da vurdu.Akvaryum yetkililerine göre bakımını üstlendikleri penguen ve su samurları son haftalarda yemek seçmeye başladı. Yüksek enflasyon oranları nedeniyle yem fiyatları artınca, akvaryumdaki hayvanlara da daha düşük kaliteli ve ucuz yem verilmeye başlandı. Ancak bu durum hayvanların hoşuna gitmedi.Hayvanların 'bir şeylerin yolunda gitmediğini sezdiğini' belirten Akvaryum Müdürü Hiroki Shimamoto, "Hayvanlar önce yemi ağızlarına alıyor ancak daha sonra beğenmeyip yere geri bırakıyor" dedi.Hakone-en Akvaryumu, ekonomik koşullar zorlaşınca şimdiye dek penguenlere yem olarak verilen istavritlerin yerine, daha ucuz olan uskumruları getirdi. Akvaryumun açıklamalarına göre, uskumru teklif edildiğinde bazı penguenlerin kararlı bir şekilde gagalarını kaldırdıkları görülürken, bazıları ise yemeğe arkalarını döndü.Shimamoto'ya göre akvaryumdaki su samurlarında durum daha da ciddi. Buna göre, su samurlarının hiçbiri daha ucuz olan balıkları yemeyi kabul etmiyor.Yetkililer, yemlere dair yapılan değişikliğe dair düşük avlanma nedeniyle istavrit fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20-30 artmasını gerekçe gösteriyor.Penguenlerin protestosu yüzünden kısmen istavrit satın almaya devam etmek zorunda kaldıklarını belirten Shimamoto, fiyatlar düşene kadar istavrite tamamen geri dönme planları olmadığını da sözlerine ekledi.

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penguen, japonya, akvaryum, su samuru, enflasyon