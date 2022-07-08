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Japonya'nın eski başbakanı Abe, silahlı saldırıya uğradı
Japonya'nın eski başbakanı Abe, silahlı saldırıya uğradı
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vuruldu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T06:20+0300
2022-07-08T06:55+0300
japonya
dünya
suikast
saldırı
shinzo abe
şinzo abe
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67 yaşındaki eski başbakan Şinzo Abe, Pazar günü parlamentonun üst meclisi için yapılacak seçimlerden önce, Liberal Demokrat Parti üyesi Kentaro Asah'ın kampanyasına destek vermek için ülkenin doğusunda yer alan Nara kentindeydi. Abe, saat 11 sıralarında konuşma yaparken, bir anda silah sesleri duyuldu ve göğsünden vurularak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Abe'nin sağlık durumuyla ilgili henüz kesin bir bilgi yok. Saldırgan ise polis tarafından olay yerinde yakalandı. Abe'nin vurulduktan sonra hayati bir belirti göstermediği iddia edildi. Kyto muhabiri, Abe'nin bilincinin yerinde olmadığını söyledi.Abe ilk olarak 1993 yılında parlamentoya seçildi ve 2005 yılında kabine üyesi oldu. 50 milyon emeklilik kaydının kaybını nedeniyle eleştirilerin hedefinde olmuştu. Sağlık sorunlarıyla mücadele etmesine rağmen, Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olarak biliniyor.
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japonya, suikast, saldırı, shinzo abe, şinzo abe

Japonya'nın eski başbakanı Abe, silahlı saldırıya uğradı

06:20 08.07.2022 (güncellendi: 06:55 08.07.2022)
© REUTERSJaponya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, silahlı saldırıya uğradı
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, silahlı saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© REUTERS
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Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vuruldu.
67 yaşındaki eski başbakan Şinzo Abe, Pazar günü parlamentonun üst meclisi için yapılacak seçimlerden önce, Liberal Demokrat Parti üyesi Kentaro Asah'ın kampanyasına destek vermek için ülkenin doğusunda yer alan Nara kentindeydi.
Abe, saat 11 sıralarında konuşma yaparken, bir anda silah sesleri duyuldu ve göğsünden vurularak yere yığıldı.
Hastaneye kaldırılan Abe'nin sağlık durumuyla ilgili henüz kesin bir bilgi yok.
Saldırgan ise polis tarafından olay yerinde yakalandı.
Abe'nin vurulduktan sonra hayati bir belirti göstermediği iddia edildi. Kyto muhabiri, Abe'nin bilincinin yerinde olmadığını söyledi.
Abe ilk olarak 1993 yılında parlamentoya seçildi ve 2005 yılında kabine üyesi oldu. 50 milyon emeklilik kaydının kaybını nedeniyle eleştirilerin hedefinde olmuştu.
Sağlık sorunlarıyla mücadele etmesine rağmen, Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olarak biliniyor.
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