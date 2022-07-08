https://tr.sputniknews.com/20220708/kalp-krizinden-korkup-60-kilo-vermisti-kalp-krizinden-oldu-1058486630.html
Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo vermişti, kalp krizinden hayatını kaybetti
Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo vermişti, kalp krizinden hayatını kaybetti
Isparta'da bir hastanede ambulans şoförü olarak çalışan İsa Özcan (56), dün görevi başında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. İsa Özcan, 6 yıl önce kalp... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T16:58+0300
2022-07-08T16:58+0300
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Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförü İsa Özcan, dün Isparta merkeze hasta nakli yaparken Eğirdir ilçesine geldiğinde direksiyon başında fenalaştı.Ambulansı yol kenarına çeken Özcan, merkeze çağrıda bulunup, durumunun iyi olmadığını bildirdi.Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İsa Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İsa Özcan'ın ambulansta götürdüğü hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye sevk edildi. Özcan'ın cenazesinin Akbaba köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.İsa Özcan, yaklaşık 6 yıl önce aşırı kiloları nedeniyle kalp krizi riski korkusu yaşadığını ve diyetle 136 kilodan 76 kiloya düştüğünü anlatmıştı.Özcan röportajında, "Şimdi görenler beni tanımakta güçlük çekiyor. Artık mağazalarda battal beden kıyafet aramak zorunda değilim" demişti.'Ölürsün' demesi beni tetikledi'Kendini bildiğinden beri hep kilolu olduğunu belirten İsa Özcan, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:
https://tr.sputniknews.com/20220629/ali-agaoglu-kalp-krizi-gecirdi-1058101080.html
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kalp krizi, obez, zayıflama
Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo vermişti, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:58 08.07.2022 (güncellendi: 17:01 08.07.2022) Abone ol
Isparta'da bir hastanede ambulans şoförü olarak çalışan İsa Özcan (56), dün görevi başında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. İsa Özcan, 6 yıl önce kalp krizinden korktuğu için diyetle 60 kilo verip, 136 kilodan 76 kiloya düşmüştü.
Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförü İsa Özcan, dün Isparta merkeze hasta nakli yaparken Eğirdir ilçesine geldiğinde direksiyon başında fenalaştı.
Ambulansı yol kenarına çeken Özcan, merkeze çağrıda bulunup, durumunun iyi olmadığını bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İsa Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İsa Özcan'ın ambulansta götürdüğü hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye sevk edildi. Özcan'ın cenazesinin Akbaba köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
İsa Özcan, yaklaşık 6 yıl önce aşırı kiloları nedeniyle kalp krizi riski korkusu yaşadığını ve diyetle 136 kilodan 76 kiloya düştüğünü anlatmıştı.
Özcan röportajında, "Şimdi görenler beni tanımakta güçlük çekiyor. Artık mağazalarda battal beden kıyafet aramak zorunda değilim" demişti.
'Ölürsün' demesi beni tetikledi'
Kendini bildiğinden beri hep kilolu olduğunu belirten İsa Özcan, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:
“Gençken kilonla barışık olabiliyorsun belki ama yaş ilerledikçe zararını görüyorsun. Hastanedeki yemek salonumuz 5'inci katta. Asansör bozuk olduğu zaman o merdivenleri çıkamıyordum. O kadar ki insan bazen eğilip ayakkabısını bağlayamıyor. Bacak bacak üstüne atıp oturmayı bile özledim. O kadar kilo almıştım ki bunları yapmama hep engeldi. Tedavi maksatlı kardiyoloji uzmanımıza göründüğümde bana 'ölürsün' demesi bu işi tetikledi."