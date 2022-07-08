Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo vermişti, kalp krizinden hayatını kaybetti

“Gençken kilonla barışık olabiliyorsun belki ama yaş ilerledikçe zararını görüyorsun. Hastanedeki yemek salonumuz 5'inci katta. Asansör bozuk olduğu zaman o merdivenleri çıkamıyordum. O kadar ki insan bazen eğilip ayakkabısını bağlayamıyor. Bacak bacak üstüne atıp oturmayı bile özledim. O kadar kilo almıştım ki bunları yapmama hep engeldi. Tedavi maksatlı kardiyoloji uzmanımıza göründüğümde bana 'ölürsün' demesi bu işi tetikledi."