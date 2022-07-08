Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220708/katardaki-dunya-kupasinda-alkol-satisiyla-ilgili-yeni-iddia-1058489218.html
Katar'daki Dünya Kupası'nda alkol satışıyla ilgili yeni iddia
Katar'daki Dünya Kupası'nda alkol satışıyla ilgili yeni iddia
Yabancı işçilere muamelesi yüzünden çokça eleştirilen ve Dünya Kupası ev sahipliği kazanmak için sabotaj kampanyası yürütmekle suçlanan Katar'da organizasyonla... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T18:29+0300
2022-07-08T18:30+0300
katar
spor
dünya kupası
alkol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058489898_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6ebf533a6aa19ea515981d4cf59926b8.jpg
AFP'nin aktardığına göre Dünya Kupası yetkililerinden bazıları turnuvada statların içinde alkol kısıtlaması olabileceğini, alkolün yalnızca belli taraftar bölgelerinde geceleri satılabileceğini söyledi. Alkolün yasak olduğu ülkede, FIFA'nın internet sitesine göre, statlarda VIP'ler için ayrılan alanlarda bira, şampanya ve şarap satılacak; maç öncesi ve sonralarında da statların dışında bira satın alınabilecek. Ancak statların içinde yalnızca sınırlı sayıdaki taraftar alanlarında 22.00- 01.00 arası alkol satışı yapılacak. Dünya Kupası'na ilk kez ev sahipliği yapacak Katar'da geç saatteki maçlar aşırı sıcaklardan ötürü 22.00'ye alındı. Yine kaynakların aktardığına göre Doha'nın merkezindeki yaklaşık 40 bin kişilik taraftar alanında zaman sınırlaması olmadan alkol bulunabilecek. Şehir dışındaki Doha Golf Kulübü ve InterContinental Beach and Spa otelinde de 'uluslararası içecekler' sunulacak. Katar'da alkollü içecekler yalnızca belli bar ve restoranlarda satılıyor, ülke dışından getirilmesi de yasak. Dünya Kupası'nda alkollü içecek kuralları ülkeden ülkeye değişiyor. 2014'te Brezilya, FIFA'nın talebiyle stat içi alkol satışı yasağını kaldırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210201/katardan-2022-dunya-kupasi-maclari--alkol-izni-1043706144.html
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058489898_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4acb95f06ecdb59406e24a9df8cfdc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
katar, dünya kupası, alkol

Katar'daki Dünya Kupası'nda alkol satışıyla ilgili yeni iddia

18:29 08.07.2022 (güncellendi: 18:30 08.07.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARKatar- Dünya Kupası
Katar- Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
Abone olTelegram
Yabancı işçilere muamelesi yüzünden çokça eleştirilen ve Dünya Kupası ev sahipliği kazanmak için sabotaj kampanyası yürütmekle suçlanan Katar'da organizasyonla ilgili bir diğer iddia ortaya atıldı.
AFP'nin aktardığına göre Dünya Kupası yetkililerinden bazıları turnuvada statların içinde alkol kısıtlaması olabileceğini, alkolün yalnızca belli taraftar bölgelerinde geceleri satılabileceğini söyledi. Alkolün yasak olduğu ülkede, FIFA'nın internet sitesine göre, statlarda VIP'ler için ayrılan alanlarda bira, şampanya ve şarap satılacak; maç öncesi ve sonralarında da statların dışında bira satın alınabilecek. Ancak statların içinde yalnızca sınırlı sayıdaki taraftar alanlarında 22.00- 01.00 arası alkol satışı yapılacak. Dünya Kupası'na ilk kez ev sahipliği yapacak Katar'da geç saatteki maçlar aşırı sıcaklardan ötürü 22.00'ye alındı.
Yine kaynakların aktardığına göre Doha'nın merkezindeki yaklaşık 40 bin kişilik taraftar alanında zaman sınırlaması olmadan alkol bulunabilecek. Şehir dışındaki Doha Golf Kulübü ve InterContinental Beach and Spa otelinde de 'uluslararası içecekler' sunulacak.
Katar'da alkollü içecekler yalnızca belli bar ve restoranlarda satılıyor, ülke dışından getirilmesi de yasak.
Dünya Kupası'nda alkollü içecek kuralları ülkeden ülkeye değişiyor. 2014'te Brezilya, FIFA'nın talebiyle stat içi alkol satışı yasağını kaldırmıştı.
Katar 2022 Dünya Kupası- Al Thumama Stadyumu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2021
SPOR
Katar'dan 2022 Dünya Kupası maçları için alkol izni
1 Şubat 2021, 15:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала