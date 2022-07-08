https://tr.sputniknews.com/20220708/katardaki-dunya-kupasinda-alkol-satisiyla-ilgili-yeni-iddia-1058489218.html

Katar'daki Dünya Kupası'nda alkol satışıyla ilgili yeni iddia

Katar'daki Dünya Kupası'nda alkol satışıyla ilgili yeni iddia

Yabancı işçilere muamelesi yüzünden çokça eleştirilen ve Dünya Kupası ev sahipliği kazanmak için sabotaj kampanyası yürütmekle suçlanan Katar'da organizasyonla... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T18:29+0300

2022-07-08T18:29+0300

2022-07-08T18:30+0300

katar

spor

dünya kupası

alkol

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AFP'nin aktardığına göre Dünya Kupası yetkililerinden bazıları turnuvada statların içinde alkol kısıtlaması olabileceğini, alkolün yalnızca belli taraftar bölgelerinde geceleri satılabileceğini söyledi. Alkolün yasak olduğu ülkede, FIFA'nın internet sitesine göre, statlarda VIP'ler için ayrılan alanlarda bira, şampanya ve şarap satılacak; maç öncesi ve sonralarında da statların dışında bira satın alınabilecek. Ancak statların içinde yalnızca sınırlı sayıdaki taraftar alanlarında 22.00- 01.00 arası alkol satışı yapılacak. Dünya Kupası'na ilk kez ev sahipliği yapacak Katar'da geç saatteki maçlar aşırı sıcaklardan ötürü 22.00'ye alındı. Yine kaynakların aktardığına göre Doha'nın merkezindeki yaklaşık 40 bin kişilik taraftar alanında zaman sınırlaması olmadan alkol bulunabilecek. Şehir dışındaki Doha Golf Kulübü ve InterContinental Beach and Spa otelinde de 'uluslararası içecekler' sunulacak. Katar'da alkollü içecekler yalnızca belli bar ve restoranlarda satılıyor, ülke dışından getirilmesi de yasak. Dünya Kupası'nda alkollü içecek kuralları ülkeden ülkeye değişiyor. 2014'te Brezilya, FIFA'nın talebiyle stat içi alkol satışı yasağını kaldırmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210201/katardan-2022-dunya-kupasi-maclari--alkol-izni-1043706144.html

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