https://tr.sputniknews.com/20220708/kilicdaroglundan-olaganustu-toplanti-cagrisi-bakirtas-karakaya-siddeti-onleme-kanununu-cikartalim-1058466827.html
Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı: Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım
Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı: Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doktor Ekrem Karakaya’nın Konya’da, Avukat Servet Bakırtaş’ın ise İstanbul’da öldürülmesinin ardından sosyal medya... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T08:32+0300
2022-07-08T08:32+0300
2022-07-08T08:32+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ekrem karakaya
servet bakırtaş
tbmm
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Twitter’dan bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, “Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. ‘Üzgün görünmek’ yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu’nu çıkartalım. Hemen” dedi.Tatilde olan Meclis’in olağanüstü toplanabilmesi için Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı’nın çağrı yapması yeterli oluyor. Ayrıca üye tam sayısının beşte birinin yani 120 milletvekilinin imzanı taşıyan gerekçeli önergesiyle de olağanüstü toplantı çağrısı yapılabiliyor. 120 imza ile çağrı yapılması halinde TBMM Başkanı’nın bu istemi en geç 7 gün içinde yerine getirmesi gerekiyor. Bu çerçevede Meclis Genel Kurulu yapılan çağrıda belirtilen gün ve saatte toplanıyor. Ancak olağanüstü toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan yoklamada en az 200 milletvekilinin Genel Kurul salonunda hazır bulunması gerekiyor. CHP Meclis Grubu’ndan yapılan açıklamada ise bayram sonrasında yeterli sayıda imza ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun yaptığı çağrı çerçevesinde sağlıkta şiddet sorununu çözebilmek amacıyla TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılacağı belirtildi.
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kemal kılıçdaroğlu, ekrem karakaya, servet bakırtaş, tbmm
Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı: Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doktor Ekrem Karakaya’nın Konya’da, Avukat Servet Bakırtaş’ın ise İstanbul’da öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı.
Twitter’dan bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, “Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. ‘Üzgün görünmek’ yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu’nu çıkartalım. Hemen” dedi.
Tatilde olan Meclis’in olağanüstü toplanabilmesi için Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı’nın çağrı yapması yeterli oluyor. Ayrıca üye tam sayısının beşte birinin yani 120 milletvekilinin imzanı taşıyan gerekçeli önergesiyle de olağanüstü toplantı çağrısı yapılabiliyor. 120 imza ile çağrı yapılması halinde TBMM Başkanı’nın bu istemi en geç 7 gün içinde yerine getirmesi gerekiyor. Bu çerçevede Meclis Genel Kurulu yapılan çağrıda belirtilen gün ve saatte toplanıyor. Ancak olağanüstü toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan yoklamada en az 200 milletvekilinin Genel Kurul salonunda hazır bulunması gerekiyor.
CHP Meclis Grubu’ndan yapılan açıklamada ise bayram sonrasında yeterli sayıda imza ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun yaptığı çağrı çerçevesinde sağlıkta şiddet sorununu çözebilmek amacıyla TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılacağı belirtildi.