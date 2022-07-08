https://tr.sputniknews.com/20220708/konyada-kadin-cinayeti-2-gun-once-evlendigi-esini-bicaklayarak-olduren-murat-demir-tutuklandi-1058499881.html

Konya'da kadın cinayeti: 2 gün önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren Murat Demir tutuklandı

Konya'da kadın cinayeti: 2 gün önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren Murat Demir tutuklandı

Konya'da, 2 gün önce evlendiği Keziban Demir'i (45) evde bıçaklayarak öldüren Murat Demir (52) tutuklandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T22:56+0300

2022-07-08T22:56+0300

2022-07-08T22:56+0300

türkiye

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cinayet

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Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki bir sitede meydana gelen olayda Murat Demir, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşi Keziban Demir'i bıçaklayarak öldürdü.Keziban Demir'in cenazesi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Gözaltına alınan Murat Demir'in kasten yaralamadan suç kaydının da bulunduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

https://tr.sputniknews.com/20220622/balikesirde-kadin-cinayeti-tartistigi-kadini-pompali-tufekle-vurarak-oldurdu-1057780234.html

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kadın cinayetleri, konya, cinayet