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Konya'da kadın cinayeti: 2 gün önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren Murat Demir tutuklandı
Konya'da kadın cinayeti: 2 gün önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren Murat Demir tutuklandı
Konya'da, 2 gün önce evlendiği Keziban Demir'i (45) evde bıçaklayarak öldüren Murat Demir (52) tutuklandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T22:56+0300
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türkiye
kadın cinayetleri
konya
cinayet
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Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki bir sitede meydana gelen olayda Murat Demir, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşi Keziban Demir'i bıçaklayarak öldürdü.Keziban Demir'in cenazesi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Gözaltına alınan Murat Demir'in kasten yaralamadan suç kaydının da bulunduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
https://tr.sputniknews.com/20220622/balikesirde-kadin-cinayeti-tartistigi-kadini-pompali-tufekle-vurarak-oldurdu-1057780234.html
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kadın cinayetleri, konya, cinayet

Konya'da kadın cinayeti: 2 gün önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren Murat Demir tutuklandı

22:56 08.07.2022
© Sputnik / Sertaç KayarKadına şiddet, eylem
Kadına şiddet, eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Konya'da, 2 gün önce evlendiği Keziban Demir'i (45) evde bıçaklayarak öldüren Murat Demir (52) tutuklandı.
Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki bir sitede meydana gelen olayda Murat Demir, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşi Keziban Demir'i bıçaklayarak öldürdü.
Keziban Demir'in cenazesi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan Murat Demir'in kasten yaralamadan suç kaydının da bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Kadın cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
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