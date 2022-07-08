https://tr.sputniknews.com/20220708/kurban-bayraminda-istanbulda-toplu-tasima-ucretsiz---1058468817.html

Kurban Bayramı’nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz

Kurban Bayramı’nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz

Kurban Bayramı süresince 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretsiz olacak. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T10:39+0300

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türkiye

bayram

toplu taşıma

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Yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alınırken, İBB’nin Pendik ve Sancaktepe’deki kurban kesim alanlarına ve ihtiyaç duyulan mezarlıklara ek seferler düzenlenecek.Hatlarla ilgili ayrıntılı bilgiye iett.istanbul adresinden erişilebilecek.Öte yandan İBB, Avrupa Yakası’nda Kayaşehir ve Alibeyköy olmak üzere 2; Anadolu Yakası’nda ise Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir olmak üzere 3 ayrı kurban satış ve kesim tesisi kurdu.

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bayram, toplu taşıma