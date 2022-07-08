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https://tr.sputniknews.com/20220708/kurban-bayraminda-istanbulda-toplu-tasima-ucretsiz---1058468817.html
Kurban Bayramı’nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz
Kurban Bayramı’nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz
Kurban Bayramı süresince 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretsiz olacak. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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bayram
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Yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alınırken, İBB’nin Pendik ve Sancaktepe’deki kurban kesim alanlarına ve ihtiyaç duyulan mezarlıklara ek seferler düzenlenecek.Hatlarla ilgili ayrıntılı bilgiye iett.istanbul adresinden erişilebilecek.Öte yandan İBB, Avrupa Yakası’nda Kayaşehir ve Alibeyköy olmak üzere 2; Anadolu Yakası’nda ise Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir olmak üzere 3 ayrı kurban satış ve kesim tesisi kurdu.
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bayram, toplu taşıma

Kurban Bayramı’nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz

10:39 08.07.2022
© DHAYenibosna, otobüs, toplu taşıma, koronavirüs
Yenibosna, otobüs, toplu taşıma, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© DHA
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Kurban Bayramı süresince 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretsiz olacak.
Yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alınırken, İBB’nin Pendik ve Sancaktepe’deki kurban kesim alanlarına ve ihtiyaç duyulan mezarlıklara ek seferler düzenlenecek.
Hatlarla ilgili ayrıntılı bilgiye iett.istanbul adresinden erişilebilecek.
Öte yandan İBB, Avrupa Yakası’nda Kayaşehir ve Alibeyköy olmak üzere 2; Anadolu Yakası’nda ise Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir olmak üzere 3 ayrı kurban satış ve kesim tesisi kurdu.
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