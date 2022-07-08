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https://tr.sputniknews.com/20220708/kurbanliklara-kotu-muameleye-cezai-islem-uygulanacak-1058492276.html
Kurbanlıklara kötü muameleye cezai işlem uygulanacak
Kurbanlıklara kötü muameleye cezai işlem uygulanacak
Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte kurbanlık hayvanlara karşı uygulanacak her türlü kötü muamele, eziyet ya da benzeri eylemlere karşı Kayseri Doğa Koruma ve... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T19:17+0300
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türkiye
kurban bayramı
kurbanlık
ceza
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Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, kurbanlıklara karşı kötü muamele ve eziyet gibi olumsuz eylemlere cezai işlem uygulanacağını açıkladı.Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kurbanlıklara karşı uygulanacak her türlü kötü muamele, eziyet ve benzeri eylemleri yapanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"İyilik ve yardımseverlik duygularının öne çıktığı bu bayramda dini vecibeler yerine getirilirken hayvanları dövmek, aç ve susuz bırakmak, kasıtlı olarak kötü davranmak gibi eylemler Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun olmadığı gibi Hayvanları Koruma Kanunu'na göre de idari işlem uygulanmasını gerektirir.Hayvanların uygunsuz şekillerde yakalanması, uygun olmayan gereç ve şartlarda kesim yapılması gibi insani ve dini bakımdan uygun olmayan haller hem hayvanların gereksiz yere acı çekmelerine hem kurban sahiplerinin idari cezalarla karşı karşıya kalmalarına neden olabilir.Bu gibi olumsuzluklara karşı, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak kurallar çerçevesinde, uygun alet ve ehliyetli kişiler tarafından, hayvan refahı gözetilerek kesim işlemleri gerçekleştirilmelidir."
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kurban bayramı, kurbanlık, ceza

Kurbanlıklara kötü muameleye cezai işlem uygulanacak

19:17 08.07.2022 (güncellendi: 19:19 08.07.2022)
© AAKoyun, kurban
Koyun, kurban - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte kurbanlık hayvanlara karşı uygulanacak her türlü kötü muamele, eziyet ya da benzeri eylemlere karşı Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğünce cezai işlem uygulanacak.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, kurbanlıklara karşı kötü muamele ve eziyet gibi olumsuz eylemlere cezai işlem uygulanacağını açıkladı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kurbanlıklara karşı uygulanacak her türlü kötü muamele, eziyet ve benzeri eylemleri yapanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İyilik ve yardımseverlik duygularının öne çıktığı bu bayramda dini vecibeler yerine getirilirken hayvanları dövmek, aç ve susuz bırakmak, kasıtlı olarak kötü davranmak gibi eylemler Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun olmadığı gibi Hayvanları Koruma Kanunu'na göre de idari işlem uygulanmasını gerektirir.
Hayvanların uygunsuz şekillerde yakalanması, uygun olmayan gereç ve şartlarda kesim yapılması gibi insani ve dini bakımdan uygun olmayan haller hem hayvanların gereksiz yere acı çekmelerine hem kurban sahiplerinin idari cezalarla karşı karşıya kalmalarına neden olabilir.
Bu gibi olumsuzluklara karşı, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak kurallar çerçevesinde, uygun alet ve ehliyetli kişiler tarafından, hayvan refahı gözetilerek kesim işlemleri gerçekleştirilmelidir."
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