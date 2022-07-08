https://tr.sputniknews.com/20220708/kuresel-ticaret-yilin-ilk-ceyreginde-77-trilyon-dolara-ulasarak-rekor-kirdi-1058464350.html

Küresel ticaret yılın ilk çeyreğinde 7.7 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı

Küresel ticaret yılın ilk çeyreğinde 7.7 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin bu yılın ilk çeyreğinde 7.7 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T03:59+0300

2022-07-08T03:59+0300

2022-07-08T03:59+0300

ekonomi

ticaret

rekor

dolar

unctad

rapor

artış

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UNCTAD, temmuz ayına ilişkin küresel ticaret güncelleme raporunu açıkladı.Raporda, mal ve hizmet ticaretini kapsayan küresel ticaret değerinin 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1 trilyon dolar artışla 7.7 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.Küresel ticaret değerinin yılın ilk çeyreğinde 2021'in son çeyreğine kıyasla ise yaklaşık 250 milyon dolarlık artış gösterdiği belirtilen raporda, ticaret hacimlerinin düşük bir oranda arttığı, yükselen emtia fiyatlarının bu dönemde yaşanan artışı desteklediği kaydedildi.

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ticaret, rekor, dolar, unctad, rapor, artış