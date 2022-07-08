https://tr.sputniknews.com/20220708/kuresel-ticaret-yilin-ilk-ceyreginde-77-trilyon-dolara-ulasarak-rekor-kirdi-1058464350.html
Küresel ticaret yılın ilk çeyreğinde 7.7 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı
Küresel ticaret yılın ilk çeyreğinde 7.7 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin bu yılın ilk çeyreğinde 7.7 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T03:59+0300
2022-07-08T03:59+0300
2022-07-08T03:59+0300
ekonomi
ticaret
rekor
dolar
unctad
rapor
artış
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UNCTAD, temmuz ayına ilişkin küresel ticaret güncelleme raporunu açıkladı.Raporda, mal ve hizmet ticaretini kapsayan küresel ticaret değerinin 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1 trilyon dolar artışla 7.7 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.Küresel ticaret değerinin yılın ilk çeyreğinde 2021'in son çeyreğine kıyasla ise yaklaşık 250 milyon dolarlık artış gösterdiği belirtilen raporda, ticaret hacimlerinin düşük bir oranda arttığı, yükselen emtia fiyatlarının bu dönemde yaşanan artışı desteklediği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220707/euro-bolgesinde-yuksek-enflasyon-etkileri-gida-harcamalari-art-arda-iki-aydir-dususte-1058412365.html
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ticaret, rekor, dolar, unctad, rapor, artış
Küresel ticaret yılın ilk çeyreğinde 7.7 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı
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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin bu yılın ilk çeyreğinde 7.7 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.
UNCTAD, temmuz ayına ilişkin küresel ticaret güncelleme raporunu açıkladı.
Raporda, mal ve hizmet ticaretini kapsayan küresel ticaret değerinin 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1 trilyon dolar artışla 7.7 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.
Küresel ticaret değerinin yılın ilk çeyreğinde 2021'in son çeyreğine kıyasla ise yaklaşık 250 milyon dolarlık artış gösterdiği belirtilen raporda, ticaret hacimlerinin düşük bir oranda arttığı, yükselen emtia fiyatlarının bu dönemde yaşanan artışı desteklediği kaydedildi.