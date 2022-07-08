https://tr.sputniknews.com/20220708/lavrov-rusyayi-tecrit-etme-cagrisi-yapan-johnson-partisi-tarafindan-tecrit-edildi-1058475139.html

Lavrov: Rusya'yı tecrit etme çağrısı yapan Johnson, partisi tarafından tecrit edildi

Lavrov: Rusya'yı tecrit etme çağrısı yapan Johnson, partisi tarafından tecrit edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kariyer için iktidarda kalmaya devam ettiğini söylediği İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Rusya'nın tecritine katkı... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T12:41+0300

2022-07-08T12:41+0300

2022-07-08T12:42+0300

dünya

rusya

ingiltere

boris johnson

tahıl

ukrayna

g20

endonezya

sergey lavrov

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Endonezya'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Johnson, tüm faaliyetleriyle her şeyden önce dış etkilerin peşinde koşan bir kişi olduğunu, siyasi kariyerinde herhangi bir şekilde yükselmek için iktidarı elinde tutttuğunu kanıtladı" dedi.Johnson'un her zaman Rusya'nın tecrit edilmesi gerektiğini söylediğini anımsatan Lavrov, fakat İngiliz siyasetçinin kendi partisi tarafından tecrit edildiğine dikkat çekti.'Enerji ve gıda krizi bugün başlamadı, Batı'nın maceracı politikasının bir sonucu'Enerji ve gıda alanında yaşanan krizin bugün başlamadığını ve bu sürecin Batı'nın maceracı, hatalı politikasının sonucu olduğunu belirten Lavrov, arz-talep dengesini düzenleme mekanizmalarına yapılan yapay müdahaleyi yanlış uygulamalardan biri olarak gösterdi.Lavrov, Rusya'nın G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ucuz, erişilebilir enerji, hidrokarbon, petrol ve gaz tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı.'Batı, Rus tahılı ihracatını yapay olarak engellemeye çalışıyor'İstatistiklere göre Ukrayna'daki limanlarda mahsur kalan tahılın küresel tahıl üretim hacminin yüzde 1'ine denk geldiğini söyleyen Lavrov, "Bu nedenle Ukrayna'daki tahılın gıda güvenliği üzerinde gerçek bir etkisi yok. Tek yapılması gereken şey, Batı'nın Rus tahılı için sözleşme yapan ülkelere sevkiyatları yapay olarak engelleme girişimlerine son vermesi" diye konuştu.

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rusya, ingiltere, boris johnson, tahıl, ukrayna, g20, endonezya, sergey lavrov