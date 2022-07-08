https://tr.sputniknews.com/20220708/mersin-barosundan-cubbeyle-nikah-kiyan-acun-ilicaliya-tepki-tum-avukatlardan-ozur-dilemeli-1058483679.html
Mersin Barosu'ndan cübbeyle nikah kıyan Acun Ilıcalı'ya tepki: Tüm avukatlardan özür dilemeli
Mersin Barosu'ndan cübbeyle nikah kıyan Acun Ilıcalı'ya tepki: Tüm avukatlardan özür dilemeli
Mersin Barosu Başkanlığı, basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in Çeşme’de yapılan düğün töreninde, avukat cübbesi giyip nikâhı kıyan Acun Ilıcalı'yı... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T15:34+0300
2022-07-08T15:34+0300
2022-07-08T15:45+0300
acun ilıcalı
avukat cübbesi
özür
cedi osman
türkiye
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Mersin Barosu Başkanlığı, basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in Çeşme’de yapılan düğün töreninde, avukat cübbesi giyip nikâhı kıyan Acun Ilıcalı hakkında açıklama yaptı.Baro, haddini aştığını öne sürdüğü Acun Alıcalı’yı tüm avukatlardan özür dilemeye davet etti.'Haddini aşan Acun Ilıcalı'yı...'Sözcü'nün haberine göre; Acun Ilıcalı'nın cübbe giymesini kutsal değerlere saygısızlık olarak değerlendiren Mersin Barosu Başkanlığı yazılı açıklamasında şu ifadeye yer verdi:"Medya patronu Acun Ilıcalı, katıldığı bir düğün töreninde avukat cübbesi giyerek nikâh kıymıştır.Avukatlık mesleği, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda belirtildiği gibi kamu hizmetidir. Bu hizmetin özel bir cübbe ile ifası da aynı kanun kapsamında bir zorunluluktur. Avukat cübbesi sadece avukatlar tarafından ve sadece duruşmada giyilir. Avukat cübbesi, düğün törenlerinde, gezmelerde, eğlencelerde giyilebilecek ya da öylesine sırtınıza takıp çıkabileceğiniz sıradan bir kıyafet değil, adaletin ve bağımsızlığın sembolüdür. Kutsal cübbemiz kimsenin şov ya da magazin malzemesi yapılamaz.Meslektaşlarımız, bu cübbeyi omuzlarında taşıdığı için şiddete uğruyor, hatta öldürülüyor.Daha dün, bir meslektaşımız cübbesinin onuruyla avukatlık görevini ifa ettiği için kendi ofisinde öldürülmüştür.Avukat olmadığı halde bir avukatın onuru olan cübbesini giyip kutsal değerlerimize saygısızlık yaparak, magazin malzemesi olacak şekilde nikâh kıyan Acun Ilıcalı'yı şiddetle kınıyoruz. Haddini aşan Acun Ilıcalı'yı tüm avukatlardan özür dilemeye davet ediyoruz."
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acun ilıcalı, avukat cübbesi, özür, cedi osman
Mersin Barosu'ndan cübbeyle nikah kıyan Acun Ilıcalı'ya tepki: Tüm avukatlardan özür dilemeli
15:34 08.07.2022 (güncellendi: 15:45 08.07.2022) Abone ol
Mersin Barosu Başkanlığı, basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in Çeşme’de yapılan düğün töreninde, avukat cübbesi giyip nikâhı kıyan Acun Ilıcalı'yı kınadı.
Mersin Barosu Başkanlığı, basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in Çeşme’de yapılan düğün töreninde, avukat cübbesi giyip nikâhı kıyan Acun Ilıcalı hakkında açıklama yaptı.
Baro, haddini aştığını öne sürdüğü Acun Alıcalı’yı tüm avukatlardan özür dilemeye davet etti.
'Haddini aşan Acun Ilıcalı'yı...'
Sözcü'nün haberine göre
; Acun Ilıcalı'nın cübbe giymesini kutsal değerlere saygısızlık olarak değerlendiren Mersin Barosu Başkanlığı yazılı açıklamasında şu ifadeye yer verdi:
"Medya patronu Acun Ilıcalı, katıldığı bir düğün töreninde avukat cübbesi giyerek nikâh kıymıştır.
Avukatlık mesleği, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda belirtildiği gibi kamu hizmetidir. Bu hizmetin özel bir cübbe ile ifası da aynı kanun kapsamında bir zorunluluktur. Avukat cübbesi sadece avukatlar tarafından ve sadece duruşmada giyilir. Avukat cübbesi, düğün törenlerinde, gezmelerde, eğlencelerde giyilebilecek ya da öylesine sırtınıza takıp çıkabileceğiniz sıradan bir kıyafet değil, adaletin ve bağımsızlığın sembolüdür. Kutsal cübbemiz kimsenin şov ya da magazin malzemesi yapılamaz.
Meslektaşlarımız, bu cübbeyi omuzlarında taşıdığı için şiddete uğruyor, hatta öldürülüyor.
Daha dün, bir meslektaşımız cübbesinin onuruyla avukatlık görevini ifa ettiği için kendi ofisinde öldürülmüştür.
Avukat olmadığı halde bir avukatın onuru olan cübbesini giyip kutsal değerlerimize saygısızlık yaparak, magazin malzemesi olacak şekilde nikâh kıyan Acun Ilıcalı'yı şiddetle kınıyoruz. Haddini aşan Acun Ilıcalı'yı tüm avukatlardan özür dilemeye davet ediyoruz."