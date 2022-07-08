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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T11:43+0300
2022-07-08T11:49+0300
politika
hulusi akar
rusya
ukrayna
aleksey reznikov
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Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukraynalı mevkidaşı Reznikov arasında gerçekleşen görüşme hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı. Görüşmede ayrıca, A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konusu da ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
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hulusi akar, rusya, ukrayna, aleksey reznikov

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

11:43 08.07.2022 (güncellendi: 11:49 08.07.2022)
© AA / Arif AkdoğanMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA / Arif Akdoğan
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukraynalı mevkidaşı Reznikov arasında gerçekleşen görüşme hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı. Görüşmede ayrıca, A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konusu da ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
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