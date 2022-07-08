https://tr.sputniknews.com/20220708/motorine-zam-geldi-1058491117.html
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
9 Temmuz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapıldı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T18:32+0300
2022-07-08T18:32+0300
2022-07-08T18:32+0300
ekonomi
motorin
zam
benzin
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Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.NTV'nin haberine göre, artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Beklenen zammın gelmesiyle İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25.37'ye yükseldi.Benzinin litresi ise ortalama 25.2 liradan satılıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
motorin, zam, benzin
Motorine zam geldi
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9 Temmuz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapıldı.
Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.
NTV'nin haberine göre, artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Beklenen zammın gelmesiyle İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25.37'ye yükseldi.
Benzinin litresi ise ortalama 25.2 liradan satılıyor.