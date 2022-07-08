Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220708/motorine-zam-geldi-1058491117.html
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
9 Temmuz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapıldı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T18:32+0300
2022-07-08T18:32+0300
ekonomi
motorin
zam
benzin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043156666_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5edee75a6985160e41a215b3e7043bc9.jpg
Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.NTV'nin haberine göre, artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Beklenen zammın gelmesiyle İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25.37'ye yükseldi.Benzinin litresi ise ortalama 25.2 liradan satılıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043156666_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_004c0b9a7dbab8cc31b2257238d51056.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
motorin, zam, benzin

Motorine zam geldi

18:32 08.07.2022
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
Abone olTelegram
9 Temmuz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapıldı.
Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.
NTV'nin haberine göre, artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Beklenen zammın gelmesiyle İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25.37'ye yükseldi.
Benzinin litresi ise ortalama 25.2 liradan satılıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала