https://tr.sputniknews.com/20220708/muglada-kaza-olu-ve-yaralilar-var--1058498522.html

Muğla'da kaza: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da kaza: Ölü ve yaralılar var

Muğla’da Menteşe-Ula karayolu Gülağzı kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

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Muğla'da Gülağzı kavşak ışıklarına seyir halinde olan Ali Kurt yönetimindeki 48 NS 272 plakalı araç, ışıklara süratli girince önünde bulunan iki araca çarptı.Kazada sürücü Ali Kurt ve eşi Sevilay Kurt olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali ve Sevilay Kurt'un oğlu ve kızı da kazada yaralanırken, engelli oğlunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçların çekilmesi ve karayolunda temizlik çalışması yapılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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