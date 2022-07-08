https://tr.sputniknews.com/20220708/olumlere-ragmen-vazgecmedi-sahte-icki-suphelisi-imalathanede-yakalandi-1058473622.html
Sahte içki üretimi şüphelisi, oto yıkamacı görünümlü imalathanesinde yakalandı
Sahte içki üretimi şüphelisi, oto yıkamacı görünümlü imalathanesinde yakalandı
İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen sahte içki ölümlerinden sorumlu tutulan firari şüpheli 1 tondan fazla sahte alkolle İstanbul'da yakalandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T12:28+0300
2022-07-08T12:28+0300
2022-07-08T12:57+0300
yaşam
sahte içki
istanbul
alkol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg
İstanbul'da oto yıkamacıya düzenlenen baskında 1.3 ton sahte alkol ele geçirildi.İzmir'de geçen yıl çok sayıda kişinin ölümüden sorumlu tutulan şüpheli yaklaşık 1 yıldır polis tarafından aranıyordu.Kayıt dışı adreslerde sahte alkol üretimine devam ettiği belirlenen şüphelinin izine Başakşehir'de rastlandı.Bir oto yıkamacıyı sahte alkol imalathanesine çeviren şüpheli polis baskınıyla yakalandı.İmalathanede yaklaşık 1 ton 300 litre etil alkol ele geçirildi. Şüphelinin “kasten öldürme”, “resmi belgede sahtecilik”, “cezaevinden firar etme”, “kredi kartı dolandırıcılığı” ve “kaçakçılık kanununa muhalefet” gibi 19 ayrı suçtan işlem göreceği belirtildi.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052158437_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0958ca34a3d8e63f9dd43922470c52fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sahte içki, istanbul, alkol
Sahte içki üretimi şüphelisi, oto yıkamacı görünümlü imalathanesinde yakalandı
12:28 08.07.2022 (güncellendi: 12:57 08.07.2022) Abone ol
İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen sahte içki ölümlerinden sorumlu tutulan firari şüpheli 1 tondan fazla sahte alkolle İstanbul'da yakalandı.
İstanbul'da oto yıkamacıya düzenlenen baskında 1.3 ton sahte alkol ele geçirildi.
İzmir'de geçen yıl çok sayıda kişinin ölümüden sorumlu tutulan şüpheli yaklaşık 1 yıldır polis tarafından aranıyordu.
Kayıt dışı adreslerde sahte alkol üretimine devam ettiği belirlenen şüphelinin izine Başakşehir'de rastlandı.
Bir oto yıkamacıyı sahte alkol imalathanesine çeviren şüpheli polis baskınıyla yakalandı.
İmalathanede yaklaşık 1 ton 300 litre etil alkol ele geçirildi. Şüphelinin “kasten öldürme”, “resmi belgede sahtecilik”, “cezaevinden firar etme”, “kredi kartı dolandırıcılığı” ve “kaçakçılık kanununa muhalefet” gibi 19 ayrı suçtan işlem göreceği belirtildi.