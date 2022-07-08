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Sahte içki üretimi şüphelisi, oto yıkamacı görünümlü imalathanesinde yakalandı
Sahte içki üretimi şüphelisi, oto yıkamacı görünümlü imalathanesinde yakalandı
İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen sahte içki ölümlerinden sorumlu tutulan firari şüpheli 1 tondan fazla sahte alkolle İstanbul'da yakalandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T12:28+0300
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yaşam
sahte içki
istanbul
alkol
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İstanbul'da oto yıkamacıya düzenlenen baskında 1.3 ton sahte alkol ele geçirildi.İzmir'de geçen yıl çok sayıda kişinin ölümüden sorumlu tutulan şüpheli yaklaşık 1 yıldır polis tarafından aranıyordu.Kayıt dışı adreslerde sahte alkol üretimine devam ettiği belirlenen şüphelinin izine Başakşehir'de rastlandı.Bir oto yıkamacıyı sahte alkol imalathanesine çeviren şüpheli polis baskınıyla yakalandı.İmalathanede yaklaşık 1 ton 300 litre etil alkol ele geçirildi. Şüphelinin “kasten öldürme”, “resmi belgede sahtecilik”, “cezaevinden firar etme”, “kredi kartı dolandırıcılığı” ve “kaçakçılık kanununa muhalefet” gibi 19 ayrı suçtan işlem göreceği belirtildi.
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sahte içki, istanbul, alkol

Sahte içki üretimi şüphelisi, oto yıkamacı görünümlü imalathanesinde yakalandı

12:28 08.07.2022 (güncellendi: 12:57 08.07.2022)
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen sahte içki ölümlerinden sorumlu tutulan firari şüpheli 1 tondan fazla sahte alkolle İstanbul'da yakalandı.
İstanbul'da oto yıkamacıya düzenlenen baskında 1.3 ton sahte alkol ele geçirildi.
İzmir'de geçen yıl çok sayıda kişinin ölümüden sorumlu tutulan şüpheli yaklaşık 1 yıldır polis tarafından aranıyordu.

Kayıt dışı adreslerde sahte alkol üretimine devam ettiği belirlenen şüphelinin izine Başakşehir'de rastlandı.
Bir oto yıkamacıyı sahte alkol imalathanesine çeviren şüpheli polis baskınıyla yakalandı.
İmalathanede yaklaşık 1 ton 300 litre etil alkol ele geçirildi. Şüphelinin “kasten öldürme”, “resmi belgede sahtecilik”, “cezaevinden firar etme”, “kredi kartı dolandırıcılığı” ve “kaçakçılık kanununa muhalefet” gibi 19 ayrı suçtan işlem göreceği belirtildi.
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