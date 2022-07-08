https://tr.sputniknews.com/20220708/olumlere-ragmen-vazgecmedi-sahte-icki-suphelisi-imalathanede-yakalandi-1058473622.html

Sahte içki üretimi şüphelisi, oto yıkamacı görünümlü imalathanesinde yakalandı

Sahte içki üretimi şüphelisi, oto yıkamacı görünümlü imalathanesinde yakalandı

İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen sahte içki ölümlerinden sorumlu tutulan firari şüpheli 1 tondan fazla sahte alkolle İstanbul'da yakalandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T12:28+0300

2022-07-08T12:28+0300

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yaşam

sahte içki

istanbul

alkol

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İstanbul'da oto yıkamacıya düzenlenen baskında 1.3 ton sahte alkol ele geçirildi.İzmir'de geçen yıl çok sayıda kişinin ölümüden sorumlu tutulan şüpheli yaklaşık 1 yıldır polis tarafından aranıyordu.Kayıt dışı adreslerde sahte alkol üretimine devam ettiği belirlenen şüphelinin izine Başakşehir'de rastlandı.Bir oto yıkamacıyı sahte alkol imalathanesine çeviren şüpheli polis baskınıyla yakalandı.İmalathanede yaklaşık 1 ton 300 litre etil alkol ele geçirildi. Şüphelinin “kasten öldürme”, “resmi belgede sahtecilik”, “cezaevinden firar etme”, “kredi kartı dolandırıcılığı” ve “kaçakçılık kanununa muhalefet” gibi 19 ayrı suçtan işlem göreceği belirtildi.

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sahte içki, istanbul, alkol