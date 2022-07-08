https://tr.sputniknews.com/20220708/polonya-iranin-polonyali-bir-arastirmaciyi-gozaltina-aldigini-dogruladi-1058460885.html

Polonya, İran’ın Polonyalı bir araştırmacıyı gözaltına aldığını doğruladı

Polonya, İran’ın Polonyalı bir araştırmacıyı gözaltına aldığını doğruladı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, dün İran basınında çıkan İran Devrim Muhafızları'nın İngiltere Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker, Avusturyalı bir diplomat ve... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T01:41+0300

2022-07-08T01:41+0300

2022-07-08T01:45+0300

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giles whitaker

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İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker, Avusturyalı bir diplomat ve Polonyalı 3 araştırmacının İran'da füze denemesi yapıldığı belirtilen bölgeden toprak numunesi topladığı gerekçesiyle gözaltına alındıkları haberlerin ardından Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi."Son derece tanınmış bir bilim insanının" İran’da gözaltına alındığını doğrulayan, bakanlık, açıklamasında, gözaltına alınan bilim insanını adını paylaşmazken, "Polonya'ya mümkün olan en kısa sürede dönmesini mümkün kılmak için konsolosluk ve diplomatik adımlar atılmıştır" ifadelerine yer verdi.Nicolaus Copernicus Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Çevresel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü'nde araştırmacı olan Maciej Walczak ile 2 Polonya vatandaşının geçen sene eylül ayında İran’da gözaltına alındığı belirtilerek, Walczak dışındaki 2 Polonya vatandaşının serbest bırakıldığını ve Polonya'ya döndükleri aktarıldı.Şehdad Çölü’nden toprak örneği ve görüntü aldıkları iddia edilmiştiDün İran basınında yer alan haberlerde, Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) İngiltere Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker, Avusturya’nın İran’daki Kültür Ateşesinin eşi ve Polonyalı 3 araştırmacıyı ülkede casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle gözaltına aldığı öne sürülmüştü.Devrim Muhafızları Ordusu'nun diplomatların çöl gezisinden kaydettiği İHA görüntüleri devlet televizyonunda yayınlanmıştı. Görüntülerde ayrıca İngiliz diplomatın İran’ın askeri bölgelerinden aldığı toprak örnekleri yurtdışına göndermeye çalıştığına ilişkin WhatsApp yazışmaları yer almıştı.İngiltere ve Avusturya gözaltıları yalanlamıştıGözaltı haberlerinin ardından açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz diplomatın casusluk iddiasıyla İran’ın başkenti Tahran'da gözaltına alındığına ilişkin haberlerin "tamamen yanlış" olduğunu belirtmişti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran'da bir İngiliz diplomatın gözaltına alındığına ilişkin haberler tamamen yanlıştır" demişti.İngiltere'nin İran Büyükelçisi Simon Shercliff, "Büyükelçi yardımcımızın şu anda gözaltına alındığına dair bu haberler çok ilginç" ifadelerini kullanmış, "Aslında geçen aralık ayında görevinin sonunda İran'dan ayrıldı" demişti. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Tahran'daki tüm personelimiz ve akrabalarının durumu iyi. Hiç kimse gözaltına alınmadı veya tutuklanmadı" ifadeleri kullanılmıştı.

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