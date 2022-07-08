https://tr.sputniknews.com/20220708/putin-rusya-partnerlerine-tarim-urunleri-tedarikiyle-ilgili-tum-yukumluluklerini-yerine-getirmeli-1058487657.html
Putin: Rusya, partnerlerine tarım ürünleri tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeli
Putin: Rusya, partnerlerine tarım ürünleri tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın daimi partnerleri karşısında tarım ürünleri tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T17:16+0300
2022-07-08T17:16+0300
2022-07-08T17:16+0300
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Rusya hükümetiyle yapılan bir toplantıda konuşan Putin, "Kaçınılmaz küresel gıda enflasyonuna bağlı olarak küresel piyasalarda yaşanacak zorluklara rağmen geleneksel, daimi partnerlerimiz önündeki tüm yükümlülüklerimizi elbette yerine getirmeliyiz. Partnerlerimiz, Rus tarım sektöründe neler olduğunu çok dikkatli bir şekilde takip ediyor ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğimize güveniyorlar" dedi.Lojistiği de etkileyen yaptırımlara rağmen Rusya'nın bunu gerçekleştirmek için her türlü imkana sahip olduğunu kaydeden Putin, tüm bunların önceden partnerlerle istişare edilmesi ve uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.Bir dizi objektif ve subjektif nitelikli durumdan dolayı küresel gıda piyasalarında gergin bir süreç yaşanacağını söyleyen Putin, bunun başta enerji ve makro ekonomi politikalarında olmak üzere Batılı partnerlerin hatalı eylemlerinin sonucu olduğunu vurguladı.Batı'nın hatalarının Rusya'yı da etkileyeceğine dikkat çeken Putin, küresel gıda piyasalarında yaşanacak gergin süreç nedeniyle Rusya'nın iç pazarda tüm temel gıda ürünlerini temin etmesi gerektiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220708/kremlin-ukraynadaki-askeri-operasyonda-rus-potansiyelinin-sadece-kucuk-bir-kismi-kullaniliyor-1058478854.html
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Putin: Rusya, partnerlerine tarım ürünleri tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeli
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın daimi partnerleri karşısında tarım ürünleri tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Rusya hükümetiyle yapılan bir toplantıda konuşan Putin, "Kaçınılmaz küresel gıda enflasyonuna bağlı olarak küresel piyasalarda yaşanacak zorluklara rağmen geleneksel, daimi partnerlerimiz önündeki tüm yükümlülüklerimizi elbette yerine getirmeliyiz. Partnerlerimiz, Rus tarım sektöründe neler olduğunu çok dikkatli bir şekilde takip ediyor ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğimize güveniyorlar" dedi.
Lojistiği de etkileyen yaptırımlara rağmen Rusya'nın bunu gerçekleştirmek için her türlü imkana sahip olduğunu kaydeden Putin, tüm bunların önceden partnerlerle istişare edilmesi ve uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
Bir dizi objektif ve subjektif nitelikli durumdan dolayı küresel gıda piyasalarında gergin bir süreç yaşanacağını söyleyen Putin, bunun başta enerji ve makro ekonomi politikalarında olmak üzere Batılı partnerlerin hatalı eylemlerinin sonucu olduğunu vurguladı.
Batı'nın hatalarının Rusya'yı da etkileyeceğine dikkat çeken Putin, küresel gıda piyasalarında yaşanacak gergin süreç nedeniyle Rusya'nın iç pazarda tüm temel gıda ürünlerini temin etmesi gerektiğini kaydetti.