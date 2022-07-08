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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220708/putin-rusya-partnerlerine-tarim-urunleri-tedarikiyle-ilgili-tum-yukumluluklerini-yerine-getirmeli-1058487657.html
Putin: Rusya, partnerlerine tarım ürünleri tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeli
Putin: Rusya, partnerlerine tarım ürünleri tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın daimi partnerleri karşısında tarım ürünleri tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T17:16+0300
2022-07-08T17:16+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
tarım
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Rusya hükümetiyle yapılan bir toplantıda konuşan Putin, "Kaçınılmaz küresel gıda enflasyonuna bağlı olarak küresel piyasalarda yaşanacak zorluklara rağmen geleneksel, daimi partnerlerimiz önündeki tüm yükümlülüklerimizi elbette yerine getirmeliyiz. Partnerlerimiz, Rus tarım sektöründe neler olduğunu çok dikkatli bir şekilde takip ediyor ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğimize güveniyorlar" dedi.Lojistiği de etkileyen yaptırımlara rağmen Rusya'nın bunu gerçekleştirmek için her türlü imkana sahip olduğunu kaydeden Putin, tüm bunların önceden partnerlerle istişare edilmesi ve uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.Bir dizi objektif ve subjektif nitelikli durumdan dolayı küresel gıda piyasalarında gergin bir süreç yaşanacağını söyleyen Putin, bunun başta enerji ve makro ekonomi politikalarında olmak üzere Batılı partnerlerin hatalı eylemlerinin sonucu olduğunu vurguladı.Batı'nın hatalarının Rusya'yı da etkileyeceğine dikkat çeken Putin, küresel gıda piyasalarında yaşanacak gergin süreç nedeniyle Rusya'nın iç pazarda tüm temel gıda ürünlerini temin etmesi gerektiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220708/kremlin-ukraynadaki-askeri-operasyonda-rus-potansiyelinin-sadece-kucuk-bir-kismi-kullaniliyor-1058478854.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, tarım

Putin: Rusya, partnerlerine tarım ürünleri tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeli

17:16 08.07.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın daimi partnerleri karşısında tarım ürünleri tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Rusya hükümetiyle yapılan bir toplantıda konuşan Putin, "Kaçınılmaz küresel gıda enflasyonuna bağlı olarak küresel piyasalarda yaşanacak zorluklara rağmen geleneksel, daimi partnerlerimiz önündeki tüm yükümlülüklerimizi elbette yerine getirmeliyiz. Partnerlerimiz, Rus tarım sektöründe neler olduğunu çok dikkatli bir şekilde takip ediyor ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğimize güveniyorlar" dedi.
Lojistiği de etkileyen yaptırımlara rağmen Rusya'nın bunu gerçekleştirmek için her türlü imkana sahip olduğunu kaydeden Putin, tüm bunların önceden partnerlerle istişare edilmesi ve uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
Bir dizi objektif ve subjektif nitelikli durumdan dolayı küresel gıda piyasalarında gergin bir süreç yaşanacağını söyleyen Putin, bunun başta enerji ve makro ekonomi politikalarında olmak üzere Batılı partnerlerin hatalı eylemlerinin sonucu olduğunu vurguladı.
Batı'nın hatalarının Rusya'yı da etkileyeceğine dikkat çeken Putin, küresel gıda piyasalarında yaşanacak gergin süreç nedeniyle Rusya'nın iç pazarda tüm temel gıda ürünlerini temin etmesi gerektiğini kaydetti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
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