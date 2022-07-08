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Rus Dışişleri: G7’nin Rusya’yı G20’de boykot etme planı başarısız oldu
Rus Dışişleri: G7’nin Rusya’yı G20’de boykot etme planı başarısız oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, G7 Grubu’nun Rusya’yı G20 dışişleri bakanları görüşmesinde boykot etme planının başarısız olduğunu belirtti. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T18:28+0300
2022-07-08T18:28+0300
2022-07-08T18:28+0300
dünya
sergey lavrov
g20
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Almanya Dışişleri Baaknı Annalena Baerbock, G20 dışişleri bakanları görüşmesinin yapıldığı Bali’de basın mensuplarına açıklamasında, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un görüşme sırasındaki davranışının, Rusya yönetiminin müzakerelere “bir milimetre” kadar bile hazır olmadığını gösterdiğini söyledi. Baerbock, Lavrov’un G20 görüşmesinin büyük kısmını büyük salonun dışında geçirmesinin de buna işaret olduğunu dile getirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Baerbock’un bu sözleriyle ilgili olarak şu paylaşımda bulundu:Lavrov’un önceden hazırladığı programda G20 toplantısı, organizatörlerinin düzenlediği yemek, çok sayıda ikili görüşme ve uluslararası basınla sohbetin yer aldığını anlatan Zaharova, tüm materyallerin, fotoğrafların, videoların Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında olduğunu belirterek, “Şimdi de Baerbock’la ilgili gerçekler. Bunu söyledi, çünkü G7’nin Rusya’yı G20’de boykot etme planı başarısız oldu. Hiçbir ülke Batı’daki rejimlere destek vermedi. Bu yüzden öfke kusuyorlar. Hiçbir Annalena yalanlarıyla gerçeği değiştiremez” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220707/cin-medyasi-g20-abd-liderligindeki-batiya-boyun-egmeyecek-1058454845.html
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sergey lavrov, g20
Rus Dışişleri: G7’nin Rusya’yı G20’de boykot etme planı başarısız oldu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, G7 Grubu’nun Rusya’yı G20 dışişleri bakanları görüşmesinde boykot etme planının başarısız olduğunu belirtti.
Almanya Dışişleri Baaknı Annalena Baerbock, G20 dışişleri bakanları görüşmesinin yapıldığı Bali’de basın mensuplarına açıklamasında, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un görüşme sırasındaki davranışının, Rusya yönetiminin müzakerelere “bir milimetre” kadar bile hazır olmadığını gösterdiğini söyledi. Baerbock, Lavrov’un G20 görüşmesinin büyük kısmını büyük salonun dışında geçirmesinin de buna işaret olduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Baerbock’un bu sözleriyle ilgili olarak şu paylaşımda bulundu:
“Lavrov, G20 toplantısı başladığı andan itibaren büyük salondaydı ve yaklaşık iki saat sonra komşu odada, bu foruma katılan diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmelere geçti. Bunu diğer bakanlar da yaptı, zira bu tür forumlar tam da bu amaçla yapılıyor, görüşmeler ve temaslar için. Aksi halde herkes online katılır veya konuşmalarının kayıtlarını gönderirlerdi.”
Lavrov’un önceden hazırladığı programda G20 toplantısı, organizatörlerinin düzenlediği yemek, çok sayıda ikili görüşme ve uluslararası basınla sohbetin yer aldığını anlatan Zaharova, tüm materyallerin, fotoğrafların, videoların Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında olduğunu belirterek, “Şimdi de Baerbock’la ilgili gerçekler. Bunu söyledi, çünkü G7’nin Rusya’yı G20’de boykot etme planı başarısız oldu. Hiçbir ülke Batı’daki rejimlere destek vermedi. Bu yüzden öfke kusuyorlar. Hiçbir Annalena yalanlarıyla gerçeği değiştiremez” dedi.