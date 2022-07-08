https://tr.sputniknews.com/20220708/rusya-bab-el-hava-sinir-kapisinin-faaliyetinin-uzatilmasiyla-ilgili-tasariyi-veto-etti-1058496339.html

Rusya, Bab el-Hava sınır kapısının faaliyetinin uzatılmasıyla ilgili tasarıyı veto etti

Rusya, Bab el-Hava sınır kapısının faaliyetinin uzatılmasıyla ilgili tasarıyı veto etti

Rusya; İrlanda ve Norveç’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu ve Suriye’ye sınır ötesi insani yardımların ulaştırılması için Bab el-Hava sınır kapısının... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T21:02+0300

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birleşmiş milletler güvenlik konseyi

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suriye

bab el-hava sınır kapısı

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Bab el-Hava sınır kapısı üzerinden Suriye'ye insani yardımların yapılmasına izin veren mekanizmanın görev süresi 10 Temmuz'da doluyor.BM Güvenlik Konseyi'nde, biri Norveç ve İrlanda tarafından, diğeri ise Rusya tarafından hazırlanan iki farklı tasarı müzakere edildi.Norveç ve İrlanda'nın sunduğu ve Batılı ülkelerin destek verdiği tasarıda, Bab el-Hava sınır kapısının faaliyetinin bir yıl uzatılması öneriliyor.BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen oylamada Rusya ‘hayır’ oyu kullanırken Çin çekimser kaldı. Konseyin diğer tüm üyeleri ‘evet’ dedi.ABD liderliğindeki Batı ülkeleri, sınır kapısının süresinin uzatılmasını talep ediyor. Bir yıl önce kabul edilen karara göre, sınır kapısının süresinin uzatılması için Suriye toprakları üzerinden de insani yardım arzı artırılmalıydı. Rusya, bu koşulun yerine getirilmediğini son bir yılda defalarca vurgulamıştı.Rusya’nın sunduğu alternatif tasarı kabul edilmediRusya, Bab el-Hava sınır kapısıyla ilgili kendi tasarını sundu. Rusya’nın hazırladığı tasarı, söz konusu sınır kapısının süresinin 10 Ocak 2023’e kadar uzatılması, ardından sürenin uzatılması için yeni kararın kabul edilmesini öngörüyordu.Tasarı, kabul edilmesi için gerek 9 oy toplayamadı. Rusya dahil sadece iki ülke ‘evet’ oyu kullanırken üç ülke karşı çıktı, 10 ülke de çekimser oy kullandı.

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