https://tr.sputniknews.com/20220708/rusya-disisleri-abeye-yonelik-suikast-girisimi-bir-teror-eylemi-1058471007.html

Rusya Dışişleri: Abe’ye yönelik suikast girişimi bir terör eylemi

Rusya Dışişleri: Abe’ye yönelik suikast girişimi bir terör eylemi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’ye karşı uygulanan suikast girişimini terör eylemli olarak nitelendirdi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T11:42+0300

2022-07-08T11:42+0300

2022-07-08T11:42+0300

dünya

rusya

japonya

şinzo abe

suikast

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, haberin kendilerini şoke ettiğini ifade etti.Zaharova, bu korkunç suçu planlayan ve işleyen kişilerin, hiçbir haklı sebebi olamayacak bu terör eyleminden dolayı gereken cezayı alacaklarından emin olduklarını kaydetti.Abe’nin Rusya-Japonya ilişkilerine muazzam katkılar yapmış seçkin bir siyasi figür olduğunu belirten Zaharova, “Doktorların kendisinin hayatını kurtarmak için gereken her şeyi yapmasını umuyoruz. Abe’nin durumunun hızla stabil hale gelip iyileşmesini; ailesi ve yakınlarının da metanetlerini koruması ve umutlarını kaybetmemesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220708/japonyanin-eski-basbakani-shinzo-abe-suikasta-ugradi-1058465849.html

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rusya, japonya, şinzo abe, suikast, mariya zaharova