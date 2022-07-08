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SON DAKİKA | Suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe, hayatını kaybetti
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Rusya Dışişleri: Abe’ye yönelik suikast girişimi bir terör eylemi
Rusya Dışişleri: Abe’ye yönelik suikast girişimi bir terör eylemi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’ye karşı uygulanan suikast girişimini terör eylemli olarak nitelendirdi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T11:42+0300
2022-07-08T11:42+0300
dünya
rusya
japonya
şinzo abe
suikast
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, haberin kendilerini şoke ettiğini ifade etti.Zaharova, bu korkunç suçu planlayan ve işleyen kişilerin, hiçbir haklı sebebi olamayacak bu terör eyleminden dolayı gereken cezayı alacaklarından emin olduklarını kaydetti.Abe’nin Rusya-Japonya ilişkilerine muazzam katkılar yapmış seçkin bir siyasi figür olduğunu belirten Zaharova, “Doktorların kendisinin hayatını kurtarmak için gereken her şeyi yapmasını umuyoruz. Abe’nin durumunun hızla stabil hale gelip iyileşmesini; ailesi ve yakınlarının da metanetlerini koruması ve umutlarını kaybetmemesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220708/japonyanin-eski-basbakani-shinzo-abe-suikasta-ugradi-1058465849.html
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rusya, japonya, şinzo abe, suikast, mariya zaharova

Rusya Dışişleri: Abe’ye yönelik suikast girişimi bir terör eylemi

11:42 08.07.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’ye karşı uygulanan suikast girişimini terör eylemli olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, haberin kendilerini şoke ettiğini ifade etti.
Zaharova, bu korkunç suçu planlayan ve işleyen kişilerin, hiçbir haklı sebebi olamayacak bu terör eyleminden dolayı gereken cezayı alacaklarından emin olduklarını kaydetti.
Abe’nin Rusya-Japonya ilişkilerine muazzam katkılar yapmış seçkin bir siyasi figür olduğunu belirten Zaharova, “Doktorların kendisinin hayatını kurtarmak için gereken her şeyi yapmasını umuyoruz. Abe’nin durumunun hızla stabil hale gelip iyileşmesini; ailesi ve yakınlarının da metanetlerini koruması ve umutlarını kaybetmemesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, silahlı saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
DÜNYA
Japonya'nın eski başbakanı Abe, silahlı saldırıya uğradı
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