https://tr.sputniknews.com/20220708/rusyayi-uuiyi-siyasi-amaclarla-kullanmakla-suclayan-nasaya-rogozinden-yanit-ilk-abd-yapti-1058495185.html

Rusya’yı UUİ’yi siyasi amaçlarla kullanmakla suçlayan NASA’ya Rogozin’den yanıt: İlk ABD yaptı

Rusya’yı UUİ’yi siyasi amaçlarla kullanmakla suçlayan NASA’ya Rogozin’den yanıt: İlk ABD yaptı

NASA’nın Rusya’ya yönelik, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (UUİ) siyasi amaçlarla kullanma suçlamasını değerlendiren Roscosmos Başkanı Rogozin, “siyaset dışı... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T20:29+0300

2022-07-08T20:29+0300

2022-07-08T20:29+0300

dünya

nasa

roscosmos

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İşbirliğimizi politize eden aslında ABD. İşletmelerimize ve sektörümüzün bazı yöneticilerine karşı yasadışı yaptırımlar uyguladılar, “siyaset dışı uzay” ilkesini kaba biçimde ihlal ettiler, dünya uzaycılık alanının beşiği olan Rus uzayını boğma amacıyla bizi uluslararası mikro elektronik pazarına erişimden ve ticari siparişlerden mahrum bıraktılar” diye yazdı.NASA’ya şikayet ve tehditleri bırakma çağrısında bulunan Rogozin, UUİ’nin Rusya’ya ait bölümünde gerekli ve yararlı buldukları her şey yapacaklarını kaydetti. Roscosmos Başkanı, Batılı partnerlere, profesyonel ilişkileri normalleştirmek istiyorlarsa “saçma yaptırımları” iptal etme çağrısında bulundu.Daha önce NASA, Rusya’yı UUİ’yi Ukrayna’daki özel operasyona destek amacıyla kullanmakla suçlamıştı. Öncesinde UUİ’deki Rus kozmonotlar, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) özgürleştirilmesi vesilesiyle istasyonda LHC bayrağıyla kameralara poz vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220628/roscosmos-batidaki-karar-alma-merkezlerinin-koordinatlarini-yayinladi-1058062147.html

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nasa, roscosmos, uluslararası uzay istasyonu (uui)