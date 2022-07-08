https://tr.sputniknews.com/20220708/sahte-tapuyla-bodrumda-arazi-satmaya-calisan-3-kisi-adli-kontrolle-serbest-1058463155.html

Sahte tapuyla Bodrum'da arazi satmaya çalışan 3 kişi adli kontrolle serbest

Sahte tapuyla Bodrum'da arazi satmaya çalışan 3 kişi adli kontrolle serbest

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T03:01+0300

2022-07-08T03:01+0300

2022-07-08T03:01+0300

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)

türkiye

bodrum

sahte

sahte belge

tapu

arazi

serbest bırakma

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Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, tapuda sahte evrakla satış yapmaya çalıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sahte evrak düzenleyerek kendilerine ait olmayan bir araziyi satmaya çalışan şahısların olduğu bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisinde şahısları sahte olduğu öne sürülen evraklarla yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan R.K., H.K. ve M.C.G isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

https://tr.sputniknews.com/20220707/bodrumda-baskasina-ait-araziyi-sahte-evrakla-satmaya-calistilar-3-supheli-yakalandi-1058410807.html

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kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), bodrum, sahte, sahte belge, tapu, arazi, serbest bırakma