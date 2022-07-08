https://tr.sputniknews.com/20220708/sahte-tapuyla-bodrumda-arazi-satmaya-calisan-3-kisi-adli-kontrolle-serbest-1058463155.html
Sahte tapuyla Bodrum'da arazi satmaya çalışan 3 kişi adli kontrolle serbest
Sahte tapuyla Bodrum'da arazi satmaya çalışan 3 kişi adli kontrolle serbest
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T03:01+0300
2022-07-08T03:01+0300
2022-07-08T03:01+0300
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
türkiye
bodrum
sahte
sahte belge
tapu
arazi
serbest bırakma
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Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, tapuda sahte evrakla satış yapmaya çalıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sahte evrak düzenleyerek kendilerine ait olmayan bir araziyi satmaya çalışan şahısların olduğu bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisinde şahısları sahte olduğu öne sürülen evraklarla yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan R.K., H.K. ve M.C.G isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220707/bodrumda-baskasina-ait-araziyi-sahte-evrakla-satmaya-calistilar-3-supheli-yakalandi-1058410807.html
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kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), bodrum, sahte, sahte belge, tapu, arazi, serbest bırakma
Sahte tapuyla Bodrum'da arazi satmaya çalışan 3 kişi adli kontrolle serbest
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, tapuda sahte evrakla satış yapmaya çalıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Sahte evrak düzenleyerek kendilerine ait olmayan bir araziyi satmaya çalışan şahısların olduğu bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı.
Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisinde şahısları sahte olduğu öne sürülen evraklarla yakaladı.
Operasyonda gözaltına alınan R.K., H.K. ve M.C.G isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.