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Sahte tapuyla Bodrum'da arazi satmaya çalışan 3 kişi adli kontrolle serbest
Sahte tapuyla Bodrum'da arazi satmaya çalışan 3 kişi adli kontrolle serbest
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T03:01+0300
2022-07-08T03:01+0300
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
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arazi
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Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, tapuda sahte evrakla satış yapmaya çalıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sahte evrak düzenleyerek kendilerine ait olmayan bir araziyi satmaya çalışan şahısların olduğu bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisinde şahısları sahte olduğu öne sürülen evraklarla yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan R.K., H.K. ve M.C.G isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220707/bodrumda-baskasina-ait-araziyi-sahte-evrakla-satmaya-calistilar-3-supheli-yakalandi-1058410807.html
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kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), bodrum, sahte, sahte belge, tapu, arazi, serbest bırakma

Sahte tapuyla Bodrum'da arazi satmaya çalışan 3 kişi adli kontrolle serbest

03:01 08.07.2022
© İHAMuğla’nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, tapuda sahte evrakla satış yapmaya çalıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Sahte evrak düzenleyerek kendilerine ait olmayan bir araziyi satmaya çalışan şahısların olduğu bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı.
Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisinde şahısları sahte olduğu öne sürülen evraklarla yakaladı.
Operasyonda gözaltına alınan R.K., H.K. ve M.C.G isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Bodrum - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
TÜRKİYE
Bodrum'da başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalıştılar: 3 şüpheli yakalandı
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