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Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaşan öğretmen tutuklandı
Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaşan öğretmen tutuklandı
Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T23:39+0300
2022-07-08T23:39+0300
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samsun
öğretmen
istismar
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
mahkeme
tutuklama
görüntü
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk istismarı görüntülerini paylaşanlara yönelik operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında öğretmen M.Y.'nin de bulunduğu 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden 47 yaşındaki M.Y.'nin serbest bırakılması kararına itiraz etti.İtirazı değerlendiren mahkeme, şahsın tutuklanmasına hükmetti.
https://tr.sputniknews.com/20220630/istismara-ugrayan-cocuk-mhp-diyarbakir-il-baskani-cihan-kayaalpin-yaptiklarini-anlatti-1058154666.html
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samsun, öğretmen, istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, mahkeme, tutuklama, görüntü

Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaşan öğretmen tutuklandı

23:39 08.07.2022
© Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org Küçücüğün rızası değil çocuk istismarı
Küçücüğün rızası değil çocuk istismarı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org
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Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk istismarı görüntülerini paylaşanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında öğretmen M.Y.'nin de bulunduğu 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden 47 yaşındaki M.Y.'nin serbest bırakılması kararına itiraz etti.
İtirazı değerlendiren mahkeme, şahsın tutuklanmasına hükmetti.
Eski MHP Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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İstismara uğrayan çocuk, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp’in yaptıklarını anlattı
30 Haziran , 15:53
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