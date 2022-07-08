https://tr.sputniknews.com/20220708/samsunda-cocuk-istismari-goruntulerini-paylasan-ogretmen-tutuklandi-1058500791.html
Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaşan öğretmen tutuklandı
Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaşan öğretmen tutuklandı
Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T23:39+0300
2022-07-08T23:39+0300
2022-07-08T23:39+0300
türkiye
samsun
öğretmen
istismar
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
mahkeme
tutuklama
görüntü
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk istismarı görüntülerini paylaşanlara yönelik operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında öğretmen M.Y.'nin de bulunduğu 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden 47 yaşındaki M.Y.'nin serbest bırakılması kararına itiraz etti.İtirazı değerlendiren mahkeme, şahsın tutuklanmasına hükmetti.
https://tr.sputniknews.com/20220630/istismara-ugrayan-cocuk-mhp-diyarbakir-il-baskani-cihan-kayaalpin-yaptiklarini-anlatti-1058154666.html
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Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaşan öğretmen tutuklandı
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Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk istismarı görüntülerini paylaşanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında öğretmen M.Y.'nin de bulunduğu 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden 47 yaşındaki M.Y.'nin serbest bırakılması kararına itiraz etti.
İtirazı değerlendiren mahkeme, şahsın tutuklanmasına hükmetti.