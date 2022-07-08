https://tr.sputniknews.com/20220708/sarallar-operasyonunda-ele-gecen-silahlar-sergilendi-1058463569.html

Sarallar operasyonunda ele geçen silahlar sergilendi

Sarallar operasyonunda ele geçen silahlar sergilendi

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç ağına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçen silahlar ve malzemeler emniyette sergilendi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T03:19+0300

2022-07-08T03:19+0300

2022-07-08T03:19+0300

türkiye

sarallar

operasyon

organize suç

organize suç örgütü

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058463652_0:253:2731:1789_1920x0_80_0_0_234fa81e14e2248dec31fe0d5ed65fc1.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç şebekesine yönelik İstanbul’un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı.İş insanı Erdal Acar’ın da 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonda, 30’u dün, 92’si de bu sabah olmak üzere tamamı adliyeye gönderilen zanlıların savcılık sorgusu sürerken, ruhsatsız tabancalar, şarjörler, av tüfekleri ve kalem şeklinde suikast silahı ile balistik yeleğin de aralarında olduğu malzemeler emniyette sergilendi. Sergilenenler arasında çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ile 900 bin dolar ve 413 bin avronun yanı sıra 46 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kılıç, 7 telsiz, kalem şeklinde 1 suikast silahı, 1 susturucu, bin mermi, 3 hançer ve 1 balistik yelek yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220707/sarallar-grubunun-eglence-mekanini-bastigi-anlar-guvenlik-kamerasinda-1058448405.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sarallar, operasyon, organize suç, organize suç örgütü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)