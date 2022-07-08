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Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu: 'Hayat pahalılığında insanlar kaliteyi ucuza almak istiyor'
Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu: 'Hayat pahalılığında insanlar kaliteyi ucuza almak istiyor'
Şirinevler’de ucuz baklava satan tatlıcıda bu bayram öncesi manzara değişmedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren baklava almak isteyen vatandaşlar uzun... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T14:08+0300
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yaşam
baklava
ucuz
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Şirinevler’de piyasa fiyatının altında baklava satan dükkanda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk görüntüsü değişmedi. Arefe günü de sabahın ilk saatleriyle birlikte sıraya giren vatandaşlar baklava alabilmek için metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. Tatlıcıda cevizli baklavanın 45, fıstıklı baklavanın 63 liraya satıldığı öğrenildi. Uzun süre sırada bekleyen vatandaşlardan bazıları bulunduğu yerde otururken kimisi ayakta beklemeye devam etti.‘Ekonomilerine en uygun yer burası’Sabah saatlerinde sıraya girdiğini ifade eden vatandaşlardan Mehmet Akın, “Hayat pahalılığında insanlar kaliteyi ucuza almak istiyor, bulabildikleri en ucuz ekonomisine en uygun yer burası olduğu için sanırım buradalar. Uzun kuyruk var, yapacak bir şey yok. Zamanım bugüne müsaitti bayramda taze olur diye düşündük” derken birçok vatandaş fiyatını uygun bulduğu için tatlıcıyı tercih ettiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220501/bayram-oncesi-metrelerce-baklava-kuyrugu-ucuzluk-neredeyse-biz-oradayiz-1055998907.html
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baklava, ucuz, şirinevler

Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu: 'Hayat pahalılığında insanlar kaliteyi ucuza almak istiyor'

14:08 08.07.2022 (güncellendi: 14:16 08.07.2022)
© İHAŞirinevler, baklava kuyruğu
Şirinevler, baklava kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA
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Şirinevler’de ucuz baklava satan tatlıcıda bu bayram öncesi manzara değişmedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Şirinevler’de piyasa fiyatının altında baklava satan dükkanda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk görüntüsü değişmedi. Arefe günü de sabahın ilk saatleriyle birlikte sıraya giren vatandaşlar baklava alabilmek için metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.
Tatlıcıda cevizli baklavanın 45, fıstıklı baklavanın 63 liraya satıldığı öğrenildi. Uzun süre sırada bekleyen vatandaşlardan bazıları bulunduğu yerde otururken kimisi ayakta beklemeye devam etti.

‘Ekonomilerine en uygun yer burası’

Sabah saatlerinde sıraya girdiğini ifade eden vatandaşlardan Mehmet Akın, “Hayat pahalılığında insanlar kaliteyi ucuza almak istiyor, bulabildikleri en ucuz ekonomisine en uygun yer burası olduğu için sanırım buradalar. Uzun kuyruk var, yapacak bir şey yok. Zamanım bugüne müsaitti bayramda taze olur diye düşündük” derken birçok vatandaş fiyatını uygun bulduğu için tatlıcıyı tercih ettiğini ifade etti.
Şirinevler'de tatlıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
EKONOMİ
Bayram öncesi metrelerce baklava kuyruğu: 'Ucuzluk neredeyse biz oradayız'
1 Mayıs, 15:28
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