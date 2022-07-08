https://tr.sputniknews.com/20220708/sivasta-keneden-olenlerin-sayisi-10a-yukseldi-1058489757.html
Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Sivas’ta kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanarak ölenlerin sayısı 10’a yükseldi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T18:00+0300
2022-07-08T18:00+0300
2022-07-08T18:00+0300
yaşam
sivas
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Sivas ve çevresinde tehdit oluşturmaya devam ediyor.Sivas’ta kenelerin görülmeye başlandığı Mayıs ayından bu güne kadar kene ısırması sonucu KKKA’ya bağlı olarak ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.Son olarak Sivas’ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyünde ikamet eden Hüsnü Özdemir (74) kene teması sonrası rahatsızlandı.Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan Özdemir’e KKKA tanısı konuldu.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde bir haftadır tedavi gören Özdemir bugün vefat etti.
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sivas, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
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Sivas’ta kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanarak ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.
Kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Sivas ve çevresinde tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Sivas’ta kenelerin görülmeye başlandığı Mayıs ayından bu güne kadar kene ısırması sonucu KKKA’ya bağlı olarak ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.
Son olarak Sivas’ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyünde ikamet eden Hüsnü Özdemir (74) kene teması sonrası rahatsızlandı.
Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan Özdemir’e KKKA tanısı konuldu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde bir haftadır tedavi gören Özdemir bugün vefat etti.