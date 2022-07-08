https://tr.sputniknews.com/20220708/suikasta-ugrayan-eski-japonya-basbakani-abe-hayatini-kaybetti-1058472474.html

Suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe hayatını kaybetti

En düşük silahlı suç oranına sahip Japonya'da en uzun süre görevde kalan başbakan olan 67 yaşındaki Abe, Nara kentinde suikasta uğradı. Abe'yi öldüren... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T11:51+0300

2022-07-08T11:51+0300

2022-07-08T12:48+0300

japonya

dünya

şinzo abe

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Japonya'nın eski başbakanlarından Şinzo Abe, parlamentonun üst meclisi için yapılacak seçimlerden önce, Liberal Demokrat Parti üyesi Kentaro Asah'ın kampanyasına destek vermek için gittiği Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, Öz Savunma Kuvvetleri'nde eski bir denizci olduğu belirtilen 41 yaşındaki saldırgan Yamagami Tetsuya kaldığı eve baskın düzenledi. Saldırganın ifadesi sırasında, politikacıdan 'memnun olmadığı' için 67 yaşındaki Abe'yi öldürmek istediğini söylediği iddia edildi, ancak suikastın arkasındaki kesin neden henüz belirsizliğini koruyor.50 milyon emeklilik kaydının kaybını nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Abe, Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanıydı. Şinzo Abe kimdir? 1954 yılında Japonya'nın Nagata kentinde dünyaya gelen Abe'nin büyükbabası Kan Abe ve babası Shintarō Abe de siyasetçiydi. Annesi Yōko Kişi ise eski Başbakanlardan Nobusuke Kişi'nin kızıydı.Ardından ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilimler eğitimi almak üzere taşındı. Nisan 1979'da Kobe Steel'de çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: Yetkili asistanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreterliği'nde sekreterlik yaptı. Daha sonra başbakanlık görevine geldi. Abe, 9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya almıştı. Abe, 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek Japonya Başbakanlığı görevinden istifa etti. 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. Başbakan oldu. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başladı. 28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.Japonya en düşük silahlı suç oranına sahip ülke2014'te silahlı saldırılarda sadece 6 kişinin hayatını kaybettiği Japonya, dünyada en düşük silah bağlantılı suç oranına sahip ülkelerin başında geliyor.Japonya'da silah alabilmek için yazılı sınavların yanı sıra atış testlerinin de yüksek başarıyla geçilmesi gerekiyor.Ruhsatlı silah alımının zorlaştırıldığı ülkede, sağlık raporu ve uyuşturucu testlerine ilaveten herhangi bir suç ya da aşırılık eğilimi ihtimaline karşın da detaylı sabıka kaydı isteniyor.Ülkede tabancalar doğrudan yasaklanırken, sadece av tüfeği ve havalı tüfeklere izin veriliyor.Ayrıca silah ve mühimmatın nerede saklandığının polise bildirilmesi zorunlu tutulurken, polis, yılda bir kez silahları denetliyor. Silah ruhsat süresinin 3 yıl ile kısıtlandığı ülkede süre bitiminde aynı prosedürlerin yeniden tamamlanması isteniyor.Japonya'da silahlı saldırılarSilahlı suç oranının düşük olduğu Japonya'da yaklaşık son 32 yılda düzenlenen 5 silahlı saldırı öne çıkıyor.1990'da dönemin Nagazaki Belediye Başkanı Motoşima Hitoşi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.1992'de bu kez silahlı saldırının hedefi Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi Eyaleti'nde Liberal Demokrat Parti'den dönemin Başkan Yardımcısı Kanemaru Şin olurken, Kanemaru olayı yara almadan atlatmıştı.1994'e gelindiğinde ise eski başbakanlardan Hosokawa Morihiro, Tokyo'daki bir otelde silahlı saldırıya uğrarken, Hosokawa da saldırıdan kurtulmuştu.1995'te Japonya Ulusal Polis Teşkilatının Müdürü Kunimatsu Takaji de Tokyo'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı.2007'de ise Nagazaki Belediye Başkanı Ito Itçoo, organize bir suç grubunun bir üyesinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.Kremlin’den Abe’ye suikastle ilgili açıklama: En kararlı şekilde kınıyoruz Abe için dünya liderlerinden taziye mesajları yağarken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da derin üzüntü duyduklarını söyledi. Gazetecilere konuşan Peskov, “Japonya’dan gelen haberler konusunda derinden üzüntülüyüz. Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’ye düzenlenen suikasti en kararlı şekilde kınıyoruz. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en kısa zamanda şahsen başsağlığı mesajı telgrafı göndermesini bekliyoruz” dedi. Peskov, “Her zaman ülkesinin çıkarlarını savundu, ancak bunu masada yapmayı tercih etti. Bu sayede kendisi Devlet Başkanı Putin ile çok iyi ve yapıcı iş ilişkileri oldu. Şu anda böylesi bir siyasi irade açısından bir dizi ülkede sıkıntı var. Açık açık çıkarlarını savaş alanında savunmayı tercih ettiklerini söylüyorlar, bu da gelişimin önünde bir çıkmaz oluşturuyor” dedi.

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